Геннадій Друзенко: після війни Україні потрібен новий суспільний договір, про «Відновлення після тотальної війни» на форумi Ukrainan Cosmopolis

Під час форуму «Відновлення після тотальної війни» Ukrainian Cosmopolis відомий правник, громадський діяч та співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадій Друзенко представив своє бачення повоєнного конституційного майбутнього України. Його виступ став роздумом про свободу, державу, відповідальність громадян та необхідність нового суспільного договору після завершення війни.

На думку спікера, перемога у війні стане лише початком нового етапу розвитку держави. Українському суспільству доведеться шукати баланс між свободою людини та ефективністю державних інституцій.

Звертаючись до досвіду Нельсона Мандели, Геннадій Друзенко наголосив, що справжня свобода не обмежується звільненням від зовнішнього чи внутрішнього гноблення.

«Правда полягає в тому, що ми ще не вільні. Ми просто здобули свободу бути вільними, право не бути пригнобленими. Ми зробили не останній крок у нашій подорожі, а перший крок на довшому і навіть важчому шляху», — зазначив він.

Окрему увагу доповідач приділив проблемі взаємовідносин громадянина і держави. За його словами, війна переконливо продемонструвала необхідність сильних державних інституцій, однак водночас українці мають зберегти свою традиційну недовіру до надмірної концентрації влади.

Геннадій Друзенко переконаний, що після війни країні знадобиться новий суспільний договір, який визначить межі державного втручання та гарантії особистої свободи. Одним із ключових принципів майбутньої конституційної моделі він назвав ефективну систему стримувань і противаг.

Серед озвучених ідей — посилення ролі місцевого самоврядування, створення двопалатного парламенту, переосмислення ролі громадянства та реформування державних інститутів. На його думку, саме громади здатні стати фундаментом майбутньої політичної стабільності, адже людей об'єднують передусім спільні практичні проблеми, а не політичні чи ідеологічні суперечки.

Важливою темою виступу стала також необхідність збереження суспільної єдності після війни. Друзенко застеріг від спокуси поділяти громадян на «правильних» і «неправильних» патріотів, наголошуючи на важливості відкритого діалогу між людьми з різними поглядами та життєвим досвідом.

Підсумовуючи свої міркування, він підкреслив, що головним завданням повоєнної України має стати побудова держави, яка працюватиме в інтересах людини.

«Я дуже сподіваюсь, що ця війна приведе нас до нашого конституційного конвенту, де представники різних українських земель сядуть і домовляться про те, як нам жити разом, навіщо нам жити разом і яка влада нам потрібна, щоб врешті-решт держава служила людям, а не люди розглядалися як ресурс для держави», — наголосив Геннадій Друзенко.

Учасники дискусії відзначили, що питання повоєнного устрою України вже сьогодні потребують широкого суспільного обговорення. Адже перемога у війні стане не лише військовим чи політичним досягненням, а й шансом для створення нової моделі держави, заснованої на свободі, відповідальності та взаємній повазі громадян.