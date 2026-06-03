Герт Антсу, обговорення на полях форуму "Відновлення після тотальної війни"

Підсумкова дискусія про найскладніші вибори наступного етапу.

Колишній посол Естонії в Україні

Міністерство закордонних справ Естонії

Герт Антсу — директор з питань України, Молдови та Південного Кавказу та спеціальний посланник із питань Східного партнерства в Міністерстві закордонних справ Естонії. Він обіймав посади посла в Україні та Бельгії (з акредитацією в Бельгії та Люксембурзі), а також заступника постійного представника при Європейському Союзі (Coreper I). Із 1997 року він працював над підготовкою Естонії до вступу в ЄС, а після приєднання країни до Європейського Союзу — директором з питань ЄС в урядовій канцелярії та радником прем’єр-міністра. Він читав численні лекції з питань ЄС у різних університетах Естонії та ділився досвідом вступу Естонії до ЄС у Хорватії, Грузії, Молдові та Україні.

Основні ідеї виступу:

Україна є винятковою країною (exceptional)

Доповідач наголошує, що українці проявили надзвичайну мужність і стійкість у боротьбі проти російської агресії. Україна стала прикладом для світу та своєрідною лабораторією нових суспільних і військових рішень. Винятковість не повинна переростати у винятковість як ідеологію (exceptionalism)

Автор проводить різницю між реальною винятковістю України та переконанням, що для неї не діють загальні правила і обмеження. Саме проти такого підходу він застерігає. Існують об’єктивні обмеження, які неможливо ігнорувати

Майбутнє України визначатиметься не лише її бажаннями, а й законами політики, економіки, фінансовими ресурсами, ринковими механізмами та позицією інших держав. Європейська інтеграція означає прийняття правил ЄС

Якщо Україна прагне стати членом Європейського Союзу, вона повинна буде адаптувати своє законодавство до європейських норм. Так звані «переговори про вступ» здебільшого є процесом доведення готовності виконувати правила ЄС, а не торгом щодо них. Досвід Естонії показує, що навіть успішні та динамічні країни проходять шлях адаптації

Перед вступом до ЄС багато естонців також вважали свою країну надто особливою та динамічною для європейської бюрократичної системи. Однак інтеграція вимагала певного «дорослішання» та пристосування до спільних правил. Стабільність є не меншою цінністю, ніж революційна енергія

Автор захоплюється українською енергією, оптимізмом і сміливістю, але вважає, що після перемоги країні буде важливо перейти від мобілізаційного стану до стабільного розвитку. Неможливо постійно жити на високому рівні адреналіну та надзвичайних викликів. Головна передумова майбутнього розвитку — перемога над російським імперіалізмом

Насамперед Україна має виграти війну, а світ — позбутися загрози російського імперіалізму. Лише після цього можна буде повноцінно будувати мирне, стабільне та успішне майбутнє.

Ключова теза виступу:

Україна справді є винятковою у своїй боротьбі та стійкості, але її майбутній успіх залежатиме не від віри у власну особливість, а від здатності поєднати цю енергію з реалістичним підходом, інституційним розвитком та інтеграцією до європейського простору.

Ukrainian Cosmopolis

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