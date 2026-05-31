Молитва за мир і перемогу: в Одесі відбувся Молитовний сніданок у рамках Black Sea Security Forum 2026

В Одесі в рамках щорічного міжнародного форуму безпеки Black Sea Security Forum 2026 відбувся традиційний Молитовний сніданок, який об’єднав представників влади, дипломатичного корпусу, духовенства, громадськості та міжнародних партнерів України.

У заході взяли участь керівництво Одеської обласної та міської військових адміністрацій, народні депутати України, ветерани російсько-української війни, представники органів місцевого самоврядування, волонтери, підприємці та священнослужителі різних християнських конфесій.

Учасники зібралися для спільної молитви за Україну, її захисників і захисниць, за настання справедливого миру, безпеку громадян та якнайшвидше відновлення країни після війни.

Оскільки Black Sea Security Forum є одним із найавторитетніших міжнародних майданчиків для обговорення безпекових, політичних та економічних викликів Чорноморського регіону, до молитовного заходу долучилися й численні іноземні гості.

Серед учасників були сенатори США Річард Блюменталь та Марк Келлі, член Палати представників Конгресу США Джим Гаймс, тимчасово повірена у справах Посольства США в Україні Джулі Девіс, а також пастор президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Марк Бернс, який послідовно виступає на підтримку України та бере участь у міжнародному діалозі щодо питань миру і безпеки.

Під час зустрічі звучали слова підтримки українському народові, подяки військовим, медикам, рятувальникам і волонтерам, які щоденно працюють заради захисту держави та наближення перемоги.

Спільна молитва українських та іноземних високопосадовців, дипломатів і представників духовенства стала символом єдності міжнародної спільноти навколо України та підтвердженням того, що боротьба за свободу, демократію та мир залишається спільною справою багатьох народів світу.

Молитовний сніданок вкотре засвідчив, що поряд із політичними рішеннями та міжнародною підтримкою важливу роль у зміцненні суспільства відіграють духовні цінності, віра, солідарність та спільна відповідальність за майбутнє України.



