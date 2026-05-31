Гендиректор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Силы обороны ударили оптоволоконным дроном по шестому реактору Запорожской АЭС. В то же время доказательств версии обстрела чиновник не предоставил медиа

По словам Лихачева, взрыв якобы произошел в машинном зале шестого реактора станции. Об этом он заявил во время разговора с журналистами, цитирует его слова информагенство ТАСС.

"Дрон управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает версию случайного попадания", — сказал гендиректор Росатома.

По его утверждению, в результате удара в здании реактора якобы образовалось отверстие, пострадавших и жертв нет. В то же время Лихачев обвинил Украину и утверждает, что от ВСУ якобы можно ждать "ударов непосредственно по атомному реактору и системам безопасности" ЗАЭС.

На момент публикации материала российская сторона не предоставила данных объективного контроля о причастности украинского дрона к атаке. Также на инцидент не отреагировали в МАГАТЭ, которые ранее сообщали, что 29 мая произошел уже 16-й блэкаут на атомной станции, которая находится под оккупацией российских войск с марта 2022 года.

Ранее Фокус сообщал о похожей атаке дроном на станцию в мае. Во время осмотра эксперты зафиксировали повреждения части метеорологического оборудования, которое использовали для мониторинга.

Впоследствии стало известно, что на ЗАЭС произошел самый длинный сбой за время войны. На станции, как сообщает Эенергоатом, 27 мая примерно на 12 часов исчезли стационарная телефонная связь и интернет.

