«Дотик музики»: у Соборі Святого Павла відбувся яскравий благодійний концерт юних талантів

31 травня в Одеській кірсі — Соборі Святого Павла відбувся звітний благодійний концерт «Дотик музики» за участю учнів та творчих колективів Одеської хорової школи імені С. К. Крижановського. Подія стала справжнім святом дитячої творчості та музичного мистецтва, зібравши повний зал слухачів, які щедро дарували юним артистам оплески, вигуки «Браво!» та слова захоплення.

Концертна програма вражала різноманіттям жанрів та виконавських форм. На сцені виступили вокальні ансамблі, хори, солісти-вокалісти та інструменталісти. Відкрив свято вокальний ансамбль «МіМіСольки» під керівництвом Олени Стефаніді, який подарував глядачам яскраві дитячі пісні та гарний настрій. Не менш тепло були зустрінуті виступи хору першого класу, молодшого хору «Кантиленчики», ансамблів «ДоФаМін» та «Крила».

Особливу атмосферу концерту створили твори світової та української музичної класики. У виконанні юних та дорослих солістів прозвучали твори Антоніо Вівальді, Георга Фрідріха Генделя, Габріеля Форе, Каміля Сен-Санса, Антоніо Кальдари та Фридерика Шопена. Справжньою окрасою програми стали вокальні композиції «Ave Maria» та фрагменти з «Глорії» Вівальді, які особливо гармонійно звучали в акустиці старовинного лютеранського храму.

Глядачі із захопленням сприймали кожен номер, а юні виконавці демонстрували не лише високий рівень підготовки, а й щиру любов до музики. Відчувалося, що за кожним виступом стоїть велика праця учнів, викладачів, концертмейстерів та хормейстерів.

Чудовим завершенням концерту став виступ зразкового хору «Кантилена» Одеської хорової школи та зразкового хору «Аллегро» Одеської школи мистецтв №2 імені О. К. Глазунова з композицією «На українській хвилі», яка об’єднала всіх присутніх піднесеним патріотичним настроєм.

Концерт «Дотик музики» вкотре підтвердив високий творчий рівень Одеської хорової школи імені С. К. Крижановського та став справжнім подарунком для мешканців і гостей міста. Благодійний характер заходу надав йому особливого змісту, а тепла атмосфера, переповнений зал та щирі емоції слухачів зробили цей день незабутнім для всіх учасників і гостей свята.