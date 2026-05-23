Музика, що об’єднує серця: благодійний концерт в Одеській кірсі





24 травня о 12:30 в Одеська кірха — Собор Святого Павла відбудеться особливий благодійний концерт за участю учнів та творчих колективів Мистецької школи №2 імені Глазунова та Одеської хорової школи імені С. К. Крижановського.

Одеська хорова школа імені С. К. Крижановського — єдиний в Одесі заклад початкової мистецької освіти, головною спеціалізацією якого є хоровий спів. Школа широко відома далеко за межами міста завдяки виступам зразкового хору «Кантилена», який уже майже 60 років зберігає та примножує традиції українського хорового мистецтва.

Сьогодні колективи школи не лише продовжують багаторічні музичні традиції, а й створюють для дітей особливий простір творчості, гармонії та духовної підтримки, дбаючи про збереження їхнього ментального здоров’я через мистецтво та музику.

Глядачів очікує атмосфера натхнення, щирих емоцій та високого мистецтва. У стінах старовинної кірхи прозвучать твори класичної та хорової музики, а окрасою програми стане безсмертна музика Антоніо Вівальді у виконанні талановитих юних музикантів та хорових колективів Одеси.

Запрошуємо всіх поціновувачів прекрасного провести цей день у світі гармонії, духовності та музичної краси. Благодійний концерт стане чудовою нагодою підтримати юні таланти та відчути силу мистецтва, яке об’єднує людей і дарує надію.