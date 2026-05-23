Независимый член наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" Брис Боюон подал заявление об отставке — он не в состоянии работать столь интенсивно.

Об этом сообщает "Укринформ".

Об этом во время общения с журналистами министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев пояснил, что французский специалист не имеет возможности работать в формате полной занятости.

Между тем объем задач по реформированию компании существенно превышает предыдущие ожидания и требует крайне интенсивного вовлечения всех членов наблюдательного совета в постоянную работу, фактически в формате полноценного рабочего дня.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что независимые члены наблюдательного совета "Энергоатома" не получали зарплату в течение трех месяцев.

Соболев опровергает информацию о том, что иностранные члены наблюдательного совета покидают свои должности из-за финансовых споров или невыплаты зарплат.

"Дело не в заработной плате. Патрик Фрагман нашел новую работу на полную ставку, и это главная причина. Запуск наблюдательного совета "Энергоатома" требует значительно больше времени, чем они (члены совета — ред.) планировали", — цитирует агентство министра.

Ранее независимый член наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" Патрик Фрагман досрочно прекратил свои полномочия.

Соболев отметил, что члены наблюдательного совета пока продолжают работать, чтобы обеспечить непрерывность работы совета, пока им ищут замену.

По его словам, на данный момент есть около десяти кандидатов в наблюдательный совет, с которыми в ближайшее время проведут собеседования.

Министр подчеркнул, что перед новым наблюдательным советом стоит задача превратить "Энергоатом" в компанию, которой будут доверять международные партнеры и инвесторы.

"Для этого, в частности, необходимо нанять рекрутеров с мировым именем, которые будут отбирать новое руководство компании, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений относительно прозрачности, честности и подотчетности процесса этого отбора", – сказал Соболев.

В частности, наблюдательный совет уже принял решение о выборе международной рекрутинговой компании для подбора нового руководства компании. При этом возникла необходимость урегулировать нормативные требования к должности CEO, ведь согласно действующему законодательству руководитель компании должен иметь соответствующую ядерную лицензию.

По данным Минэкономики, после консультаций с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины и Министерством энергетики Украины наблюдательный совет поддержал модернизацию модели управления путем разделения функций Chief Executive Officer и Chief Nuclear Officer.

Это часть перехода к современным стандартам корпоративного управления.

В рамках конкурсной процедуры 12 рекрутинговых агентств — украинских и международных — получили запрос на подачу предложений.

Независимый член наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" Патрик Фрагман досрочно прекратил свои полномочия. Решение связано с новыми профессиональными обязательствами, в частности с предложением работы в формате полной занятости.

В конце января правительство назначило новый состав наблюдательного совета государственной компании "Энергоатом".

Независимыми членами наблюдательного совета стали Румина Велши, Лаура Гарбенчуте-Бакиене, Патрик Фрагман и Брис Буюон.

Представителями государства избраны заместитель министра экономики Виталий Киндратив, председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин и государственный секретарь Министерства энергетики Украины Максим Малашкин.

