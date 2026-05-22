Українські майстрині відтворили сорочку полковника УНР Василя Вишиваного

Українські майстрині відтворили сорочку з архівної світлини Вільгельма фон Габсбурга-Лотаринзького, ерцгерцога з династії Габсбургів та полковника легіону Українських січових стрільців та Армії УНР, для України більш відомого під іменем Василь Вишиваний.

Про це УП.Культура повідомила команда проєкту "Вишиваний. Король України".

Вишиванка стала колаборацією мультидисциплінарного проєкту "Вишиваний. Король України" та тернопільського етнобренду Koza Dereza Manufacture. Технологи українсько-австрійського текстильного бренду Rina Podolski провели майже етнографічне дослідження та змогли знайти відповідний візерунок. Виявилося, що орнамент характерний для вишиванок Івано-Франківщини та має притаманну цьому регіону кольорову гаму.

Зараз вишиванки з колекції мають голова Дому Габсбургів Карл фон Габсбург, автор лібрето опери "Вишиваний. Король України" Сергій Жадан та кілька дипломатів Австрії, що підтримують Україну.

До колекції увійшли лляна сорочка з відтвореним орнаментом, прикраси та навіть лялька "Василь Вишиваний". Тисячу гривень від кожної проданої вишиванки спрямують на розвиток мережі просвітницьких просторів Хартія-Хаб 2-го корпусу НГУ "Хартія".

Архівне фото Василя Вишиваного

"Приклад Вільгельма фон Габсбурга неймовірно надихає. Уявіть: представник імператорської родини, блискучий військовий та політик настільки закохується в Україну, що робить її своєю долею. Він не просто вивчив українську мову, він спонукав своїх воїнів пишатися власним корінням, носити національні кольори та співати українських пісень. Він допомагав їм відчути гідність бути українцями. Це саме те, що ми маємо відчути сьогодні – віру у власну силу через пізнання таких неймовірних особистостей", – розповіла Олександра Саєнко, ініціаторка та продюсерка мультидисциплінарного проєкту "Вишиваний. Король України".

Молодий ерцгерцог Вільгельм Габсбург отримав псевдонім Вишиваний від українських військових через любов до вишиванок, першу з яких йому подарував один із побратимів. Ім'я Василь – український відповідник імені Вільгельм. Згодом символічне прізвисько Вишиваний стало його політичним і літературним псевдонімом.

Ідея створити відтворену вишиванку з'явилася під час створення опери "Вишиваний. Король України". Автор лібрето – Сергій Жадан, композиторка – Алла Загайкевич. Прем'єра опери відбулася у Харківському національному театрі опери та балету імені Лисенка/СХІД ОПЕРА.





