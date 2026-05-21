Украинский бизнес и общество должны осознать невозможность вступления Украины в ЕС во время войны с Россией, а дальше решение будет зависеть от состояния ЕС и от мнения украинцев.

Об этом заявил в выступлении на конференции "Торговые войны: искусство защиты" народный депутат Олег Дунда ("Слуга народа"), представлявший позицию власти.

Депутат подчеркнул, что в оценках перспектив евроинтеграции необходимо избавиться от иллюзий, что вступление возможно еще во время активных боевых действий.

"До завершения войны мы в Евросоюз не вступим. Это нужно осознать. Этого не произойдет независимо от того, какие законы мы примем и какие нет", – выразил убеждение он. Депутат не стал конкретизировать, какое положение дел будет достаточным для того, чтобы считать войну "завершенной" в этом смысле.

Также представитель "СН" считает, что и после прекращения российской агрессии ключевое значение будут иметь политические соображения.

"Вопрос вступления после войны – это будет политический вопрос. И это также не будет зависеть от того, какие законы мы приняли. Это будет зависеть от того, в каком состоянии будет Евросоюз. А Евросоюз будет в состоянии кризиса", – считает он.

Впрочем, Дунда считает, что в случае сохранения высокой общественной поддержки евроинтеграции руководство государства будет вынуждено выполнять критерии вступления, выполняя волю избирателей.

"Я скажу цинично и откровенно, что каждая власть смотрит на опросы, а не, скажем, на позицию бизнеса. Сейчас, по последним закрытым опросам, евроинтеграцию поддерживают около 70% украинцев. Поэтому власть будет делать все, чтобы как минимум показать прогресс на пути к вступлению", – пояснил он.

Ежегодная конференция "Торговые войны: искусство защиты", которую в этом году проводят в Киеве компании "Ильяшев и партнеры" и Done, посвящена последствиям сближения с ЕС для украинского бизнеса.





