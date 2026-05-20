Книга, написана війною: в Одесі презентували «Стріляного горобця»

У прес-центрі Національної спілки журналістів України в Одесі відбулася презентація книги ветерана АТО, майора у відставці Валерія Галадима «Стріляний горобець». Захід зібрав журналістів, громадських діячів та вихідців із Херсонщини, які нині мешкають в Одесі, а сама книга стала не лише літературною подією, а й важливим свідченням про війну, окупацію та людську незламність.

Відкриваючи зустріч, голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін наголосив на особливій значущості книги, написаної людиною, яка пройшла фронт і пережила окупацію.

— «Людина, яка побувала в полоні, має про що написати. Я думаю, це перша книга, але буде й друга. І громада Одещини та Херсонщини повинна посприяти, щоб ця книга дійшла до читача», — зазначив він.

Під час заходу присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих українських воїнів та висловили вдячність усім захисникам України.

Автор книги Валерій Галадим розповів, що працював над спогадами про службу в АТО у 2015–2019 роках уже під час перебування в окупації на лівобережжі Херсонщини.

— «Ця книжка для мене неочікувана, дебютна. Я написав її по спогадах своєї служби в часи АТО. Писав уже в окупації у 2024 році. Згадав ті гарячі моменти, які вплинули на все моє подальше життя і змінили моє бачення війни», — поділився автор.

Валерій Галадим згадав і про важкі місяці життя в окупації, коли російські військові переслідували ветеранів АТО, патріотів, військових та правоохоронців.

— «Окупанти одразу почали виловлювати таких, як я — АТОвців, патріотів, військових. Багатьох забрали, багато людей досі зниклі. Я два роки переховувався серед людей, і, на щастя, ніхто мене не здав», — розповів він.

За словами автора, написати книгу його переконав побратим Василь Паламарчук — ветеран АТО та військовослужбовець, який загинув, захищаючи Україну під час повномасштабної війни.

— «Він сказав мені: “Пишіть книжку”. Я відповідав, що ніколи не писав і не маю досвіду. Але саме так і народився “Стріляний горобець”», — зазначив Валерій Галадим.

Полковник, колишній керівник МНС Херсонщини Мирон Буба наголосив, що подібні видання мають надзвичайну цінність для суспільства.

— «Люди можуть ознайомитися з тим періодом, який автори самі пережили. Це важливо не тільки для сучасників, а й для майбутніх поколінь», — підкреслив він.

Мирон Буба також презентував власну книгу «Загартований вогнем», присвячену рятувальникам Одещини та їхній професійній і людській стійкості.

Депутат Херсонської міської ради Андрій Медведєв акцентував увагу на необхідності документування трагедії окупації.

— «Дуже важливо, щоб видання про Херсон і окупацію виходили якомога більше. Таким чином світ буде знати, що принесла нам війна, як жили люди в окупації, які трагедії переживали щодня», — зазначив він.

Учасники презентації наголосили: книги про війну сьогодні стають не лише художніми чи мемуарними творами, а й живими історичними документами епохи, які допомагають зберегти пам’ять про боротьбу українців за свободу та незалежність.