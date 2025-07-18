Одеські журналісти передали гуманітарну допомогу переселенцям із Херсонщини та Маріуполя

Сьогодні Одеська регіональна організація Національної спілки журналістів України передала гуманітарну допомогу до двох важливих центрів підтримки переселенців — «Я-Маріуполь» (м. Одеса) та гуманітарного центру Херсонщини «Вільні Разом».

У пакунках — продукти харчування, які надали сільськогосподарські виробники Одещини. Це не просто допомога — це щоденна підтримка тих, хто вимушено залишив свої домівки через війну.

«Ми розуміємо, що журналістика — це не лише про новини. Це — про відповідальність перед людьми, перед суспільством. Тому ми разом із "Я-Маріуполь" і надалі працюватимемо для тих, хто цього потребує», — наголосив голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін.

Центр «Вільні Разом» нині допомагає понад 50 тисячам переселенців із Херсонщини, які знайшли тимчасовий прихисток на території Одеської області. Тут кожен може отримати необхідну підтримку — і тепер ще й зусиллями журналістської спільноти.