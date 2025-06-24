«Я-Маріуполь» та Одеське РО НСЖУ: підписано меморандум - об’єднуються зусилля заради допомоги ВПО

В Одесі офіційно підписано Меморандум про взаєморозуміння між Центром підтримки внутрішньо-переміщених та/або евакуйованих осіб «Я-Маріуполь» та Одеською регіональною організацією Національної спілки журналістів України. Документ скріпили підписами начальниця Центру Олена Островерхова та голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін.

Мета меморандуму — налагодження довгострокової співпраці задля захисту прав внутрішньо переміщених осіб, постраждалих унаслідок війни, а також підтримка вразливих верств населення, які знайшли прихисток в Одеській громаді. Особливий акцент робиться на допомозі неповнолітнім, особам, які пережили окупацію, та тим, хто опинився в кризових обставинах.

Сторони погодилися координувати свої дії в таких сферах:

сприяння працевлаштуванню та економічній інтеграції ВПО; організація та проведення спільних соціальних заходів; підготовка тематичних інформаційних доповідей і матеріалів; поширення достовірної інформації про права та можливості допомоги через медіаресурси обох Сторін; обмін публічною інформацією та узгодження спільних дій на постійній основі.

Меморандум фіксує чітке прагнення до спільної роботи на користь тих, хто сьогодні цього потребує найбільше.

Як наголосила Олена Островерхова, «Центр "Я-Маріуполь" — це не лише про гуманітарну допомогу, це про гідність, адаптацію, нові можливості для тих, хто змушений був залишити дім. У співпраці з журналістською спільнотою ми зможемо посилити голос переселенців».





У свою чергу, Юрій Работін зазначив: «Журналісти мають не лише інформувати, а й бути соціальними партнерами громадських ініціатив. Ми відкриті до співпраці й будемо сприяти поширенню правдивої інформації, створенню медійної підтримки для людей, які пережили війну».

Цей меморандум — черговий крок у створенні в Одесі системи підтримки, заснованої на солідарності, порозумінні та реальній взаємодії громадських і професійних інституцій.



