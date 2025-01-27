День здоров’я від благодійного фонду Вежа: допомога та підтримка в часи війни

Актив Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України на чолі з Юрієм Работіним завітав на захід «День здоров’я», організований благодійним фондом «Вежа.

Цей важливий захід став чудовою можливістю для учасників ознайомитися з питаннями збереження ментального та фізичного здоров’я в умовах війни. Благодійний фонд «Вежа» активно підтримує внутрішньо переміщених осіб, сім’ї загиблих воїнів, ветеранів та людей з інвалідністю, надаючи не лише матеріальну, а й психологічну допомогу. Але найголовніше, на чому акцентували увагу організатори, – це важливість самопідтримки та усвідомлення потреби в допомозі.

Під час заходу експерти поділилися важливими порадами щодо підтримки психічного здоров’я

• Ігор Кіяшко, тренер з кризової психології, закликав до регулярної самооцінки емоційного стану та використання спеціальних тестів для його моніторингу. Спікер також презентував «Щоденник здоров’я», який дозволяє відстежувати стан організму і забезпечує своєчасну допомогу.

• Володимир Мухін, лікар-гомеопат, розповів про корекцію емоційних реакцій за допомогою гомеопатичних засобів.

• Леся Оводовська, керівник штабу гуманітарної допомоги благодійного фонду «ВЕЖА», поділилася успіхами організації у наданні допомоги ВПО та гуманітарної підтримки на деокупованих територіях.

На завершення заходу учасники отримали гігієнічні набори та мотиваційні подарунки, мали можливість особисто поспілкуватися з фахівцями та отримати корисні рекомендації.

День здоров’я став ще однією важливою віхою в боротьбі за психологічне та фізичне благополуччя нашої нації в цей складний час.