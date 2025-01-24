День здоров’я від благодійного фонду Вежа: допомога та підтримка в часи війни

В умовах, коли наша країна переживає важкі випробування, збереження ментального та фізичного здоров’я стає найважливішим чинником виживання нації. У цей період благодійний фонд «Вежа» активно працює, надаючи допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), сім’ям загиблих воїнів, родинам ветеранів та людям з інвалідністю. Проте є одна важлива істина, яку слід усвідомити: неможливо допомогти людині, якщо вона сама не бажає або не знає, як отримати підтримку.

Для того, щоб підвищити рівень обізнаності населення щодо важливості збереження власного психічного здоров’я, фонд організував подію під назвою «День здоров’я». Цей захід мав на меті навчити людей розпізнавати ознаки стресових розладів та застосовувати доступні методи для підтримки себе, зокрема, за допомогою нетрадиційної медицини, за умови дотримання рекомендацій офіційних лікарів.

Виступи експертів

На конференції виступили кілька відомих фахівців, кожен з яких поділився своїм досвідом і корисними порадами:

Ігор Кіяшко, засновник фонду, тренер з кризової психології, розповів про важливість регулярного скрінінгу власного емоційного стану. Ідея його виступу полягала в тому, щоб кожна людина, щотижня, оцінювала свій психоемоційний стан і, при потребі, зверталася до фахівців. Ігор Петрович також порекомендував використовувати «тестер емоційного стану здоров’я», доступний на офіційному сайті МОЗ.

Володимир Мухін, гомеопат, сімейний лікар, педіатр та санолог, поділився темою «Емоційні реакції людини під час війни та їхня корекція гомеопатичними препаратами». Під час свого виступу він розповів, як негативні емоційні реакції можуть впливати на здоров’я людини та які гомеопатичні засоби можуть допомогти в їх корекції.

Ігор Кіяшко також презентував «Щоденник здоров’я», який дозволяє відстежувати стан організму і забезпечує своєчасну допомогу.

Леся Оводовська, керівник штабу гуманітарної допомоги благодійного фонду «ВЕЖА» розповіла про роботу фонду та його волонтерську діяльність. Вона поділилася успіхами організації в наданні допомоги ВПО, евакуації людей до Європи та забезпеченні гуманітарною допомогою на територіях, звільнених від окупації. Окрім цього, Леся розповіла про проект, який стартував у рамках перетворення «НДЦ Флогістон Тім» на благодійний фонд «ВЕЖА». Завдяки співпраці з Херсонською та Миколаївською військовими адміністраціями вдалося організувати доставку гуманітарних вантажів, медичних засобів і техніки на постраждалі території.





Під кінець події учасники отримали гігієнічні набори та мотиваційні подарунки для активних учасників, що стало приємним завершенням конференції. Всі присутні мали можливість поспілкуватися з експертами, отримати консультації та обмінятися досвідом щодо покращення психічного та фізичного здоров’я в умовах війни. Актив Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України, очолюваний Юрієм Работіним, завітав на захід «День здоров’я» від благодійного фонду Вежа.

«Хотів би побажати Благодійному фонду «Вежа» и всім тим хто присутній сьогодні на заході, щастя, любові та здоров’я. Наступив вже 2025 рік, а війна ще іде, майже три роки іде, а ці люди що працюють в Благодійному фонді «Вежа» допомагають переселенцям, біженцям зі всіх регіонів України і всім тим хто потерпає у цій жахливій війні. Дивиться ці люди не поїхали, а залишилися тут у державі і це великий патріотизм. Я пишаюсь тим, що Одеса сьогодні стала притулком для всіх громадян України, хто потребує цього. Головне шлях до перемоги», - підкреслив Юрій Работін





Партнери конференції

РСРМ - Польський центр міжнародної допомоги

- Польський центр міжнародної допомоги Ukraine Aid International

Цей захід став ще однією важливою сходинкою у допомозі людям, які постраждали від війни, і підтвердив, що навіть у найтемніші часи завжди є люди, готові допомогти. Благодійний фонд «Вежа» продовжує свою роботу, надаючи підтримку тим, хто її потребує, і сприяючи відновленню не лише фізичного, але й ментального здоров’я українців.

Контакти:

Email: vezha.ukraine@gmail.com

Facebook: Вежа

Місце проведення: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького 92

Вежа завжди поруч!