Жіноче здоров'я це питання національної безпеки

«Безбар’єрність у створенні спеціалізованих послуг для жінок у сфері охорони здоров’я, допомога постраждалим від ГЗН та СНПК»

Юрій Работін: «Сьогодні ми обговорюємо надзвичайно важливо тему - це можливості доступності безбар'єрного доступу до медичних послуг для жінок в сфері жіночого та репродуктивного здоров'я. До прес-центра Одеського регіональної організації Національної спілки журналістів України завітали старша координаторка Фонду ООН в галузі народного населення UNFPA Ukraine в Одеській області Людмила Акімова та керівниця громадського руху «Віра, Надія, Любов» Тетяна Семікоп.

Людмила Акімова: «Тема надзвичайно важлива і актуальність посилення зв'язку із війною, як відомо, п’ять тисяч жінок і дівчат, а це надзвичайно потужна сила, сьогодні на передовій боронять нашу країну поряд із чоловіками. Це і двадцять відсотків жінок ветеранів АТО. Взагалі то українська армія сама фемінізована армія в Європі! Жінки також служать и в Національній поліції і в МЧС разом з чоловіками і ми розуміємо, що виклик збереження жіночого здоров'я, репродуктивного здоров'я це надзвичайно важливе питання. Як на мене так це питання національної безпеки. Тому що наша країна стала малонаселеною. Враховуючи що вісім мільйонів знаходиться зараз за кордоном і ми не знаємо скільки з них повернеться. Враховуючи скільки загиблого, скільки поранених і травмованих. Тому Фонд ООН в галузі народного населення UNFPA Ukraine через своїх інформаційних партнерів, «Фонду здоров'я жінки та планування сім'ї» «Українського жіночого фонду» займаються розбудовою простору безбар'єрного доступу жінок і дівчат до медичної сфери. За часом цей проект не великий, він почався в серпні 2022 року і результатом на сьогодні ми вже маємо по Україні двадцять сім кабінетів безбар’єрного доступу.

Діє медична мобільна бригада з питань репродуктивного і жіночого здоров'я

Але ще є одна така фішка яка надзвичайно важлива особлива для жінок в сільській місцевості це робота медичної мобільної бригади з питань репродуктивного і жіночого здоров'я. Там комплекс більш розширений і така мобільна бригада теж створена за підтримки фонду ООН. Наданий автомобіль абсолютно нової швидкої допомоги, всередині він обладнаний гінекологічним кріслом, який багатофункціональний і має можливості створити умови для будь-якої жінки, яка потребує цієї послуги незалежно від стану свого здоров'я. Чи то надмірної ваги, малорухомості, або інших таких проблем, це кардіограф – це багатофункціональний апарат УЗІ та лабораторія і все це єдиний комплекс.

На місце виїжджають фахівці центру планування сім'ї, і сімейні лікарі, лікарі екстреної медицини, які діють на базі пологового будинку, створеного пренатального центру. З грудня місяця вони здійснили 76 виїздів і допомога надана 1640 особам серед них майже тисяча - це жінки. І ви знаєте, що дуже важливо що звертаються за послугою жінки старшого віку, це близько до 50 і старших по віку жінок. У яких, ми розуміємо, що в сільській місцевості, в зв'язку з реорганізацією системи медичної системи охорони здоров'я і децентралізації значно погіршився доступ до цих послуг. В 2015 році виявлено жахливий стан щодо доступності до медичних послуг на селі

А взагалі то, ви знаєте, в 2015 році це вже коли почався військовий конфлікт і антитерористична операція, USAID проводив опитування в чотирьох областях серед жінок з інвалідністю щодо доступності до медичних послуг. І ви знаєте, коли я ознайомилася з цими дослідженнями, я була дуже вражена! Опитано було не дуже багато жінок, це 189 осіб, але серед них 42% жінок були оглянуті на колісних кріслах, 46% на кушетках, тому що не було обладнання, яке б давало можливість взагалі оглянути жінку і надати кваліфіковану допомогу. Як на мене, це взагалі були такі цифри вражаючі. Більш того, переважна більшість жінок після 45 років взагалі не звертається до гінекологів з приводу свого жіночого здоров'я. Це тільки такі крайні випадки які пов'язані з виявленням і пухлини чи інших захворювань. Тобто ми розуміємо що ця тема вона є кричуща актуальна взагалі для всієї України і Одеський регіон нажаль не є виключенням.

Україна стала на шлях побудови безбар’єрності

Ми знаємо, що з 2020-го року наша держава стала на шлях побудови безбар’єрної України, був виданий Указ Президента, розроблена національна стратегія, створений комітет безбар'єрності при Кабінеті міністрів діяльністю якого опікується перша леді України Олена Зеленська. Розроблений план заходів, останній, прийнятий в квітні цього року, налічує 472 пункти. Це не просто заходи це зміни які мають відбутися в Україні. І до цієї роботи долучено 20 міністерств, серед яких і Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і Міністерство громад і територій і Міністерство економіки і соціальної політики і Міністерство цифровізації, да ну майже всі абсолютно.

Мета: створення комфортних умов для будь-якої людини

Тому що питання створення комфортних умов для будь-якої людини не тільки людини з інвалідністю, а ми говоримо і про жінок, які не можуть влаштуватися на роботу маючи дітей це бар'єр і тим займається зараз Міністерство економіки. Тому що ми втрачаємо трудовий потенціал жінок і їх надзвичайно велика кількість. І ми розуміємо що після війни ми маємо розбудовувати Україну, відбудовувати, відновлювати її в тому числі за участю жінок.

Скажімо, пріоритетом відновлення і відбудови України якраз і є створення безбар’єрної України. Це є пріоритетом сьогодні в державі і тому я дуже рада що і фонду ООН в галузі народу населення і наші імплементаційні партнери, а це всеукраїнські організації в Одеській області то що. Окремо хочу відзначити наш громадський рух «Віра Надія Любов», який долучений до інформаційно-просвітницькій роботи.

Пропаганда кваліфікованої допомоги важлива

Я завжди кажу знаєте ми можемо багато чого створювати, але якщо люди не будуть знати що воно є, і що є можливість отримати цю кваліфіковану допомогу, кому потрібно таке створення? Тому якраз я вдячна спілці журналістів, що ви погодились на те щоб ми провели таку зустріч і донесли до наших людей локації де вже це послуга доступна, де вона базується на принципах безкоштовності цілодобовості і конфіденційності. І окрім опікування жіночим і репродуктивним здоров'ям у цих кабінетах є ще одна надважлива функція це виявлення жінок, дівчат, які постраждали від гендерного насильства від сексуального насильства пов'язаного з військовим конфліктом.

Навчання медичних фахівців триває

А ви знаєте, ключовим елементом з цього проекту є навчання фахівців, а не тільки обладнання меблі, у нас за 9 місяців навчання пройшло майже 500 медичних працівників це і надання знань, як працювати і надавати допомогу людям з інвалідністю, як виявляти і психологічно підтримувати людей і медичні комплекси пов'язані з сексуальним насильством. Це дуже важливий компонент взагалі мова має значення.

Словник бар'єрності допомагає

В нас була презентація на регіональному форумі опису бар'єрності на Одещині, був створений словник бар'єрності, це свого роду гід по мовним бар'єрам, які існують між фахівцями, які мають надавати послугу людям, які потребують цієї послуги людям з інвалідністю це дуже важливі речі. Кожне слово має значення чи побудується місток довіри, чи взагалі людина більше ніколи не прийде, тому що є і дискримінація є і стигматизація цих людей. Такі люди побоювався приходити в соціальні медичні заклади розуміючи що їх не сприймають.

Тому оцей словник надзвичайно потужний він має чотири розділи, до нього залучалась думка науковців і громадських організацій, які опікується проблемами людей з інвалідністю, і батьків дітей з інвалідністю і самих людей з інвалідністю. Все це відбувалося за підтримки першої леді Олени Зеленської.

Суспільні зміни вже відбуваються

Ви знаєте, коли я думаю про 472 заходи, які заплановані на 2023-2024-й рік, то це не просто заходи – це передвісники змін, які обов'язково відбудуться у суспільстві. Я вірила в те що ми обов'язково ратифікуємо Стамбульську конвенцію, я була переконана, що ми це зробимо в період війни. І це було зроблено за ініціативи президента, Верховна Рада підтримала і цей дуже важливий документ, який має звільнити умови доступу до всіх послуг які необхідні для страждаючих від домашнього насильства. Це посилення законодавства, зміна законодавства - це зобов'язання України. З другого боку це буде дуже вагома підтримка з боку Європейського Союзу, підтримка України по створенню спеціалізованих сервісів. Те ж саме буде відбуватися і в сфері розбудови безбар'єрної України. Це питання комфорту для кожної людини, це не тільки для людей з інвалідністю. Це абсолютно для всіх, для талановитих дітей які мають реалізувати свої здібності бо є бар'єри особливо в сільській місцевості. Да і для наших науковців є бар'єри, тому що нема необхідної фінансової підтримки на дослідження застарілі лабораторії і обладнання і таке інше… Бар'єрів дуже багато, тому і питання безбар'єрності воно надзвичайно складне.

Тому я хочу запросити наших медійників, наших партнерів щоб ви донести цю інформацію. Щоб ви говорили про ці проблеми запрошували експерток і експертів з цих питань з тим щоб ми після перемоги змогли розбудувати нашу країну таким чином, щоб кожна людина почувала себе безпечно і комфортно. У нас є всі підстави говорити про це, що ми можемо це зробити бо сила наша в єдності», - підкреслила Людмила Акімова. Тетяна Семікоп: «Одеса і Одеська область дуже системно підходить до створення спеціалізованих послуг. Насамперед для жінок і дівчат, за потужної підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення, БФ «Здоров'я жінки і планування сім'ї». Українського Жіночого Фонду. Саме так були створені вільний простір для жінок, який називається "Вільна" де можуть отримувати послуги жінки переміщені, жінки одеситки, які мають якісь проблеми бо там є послуги психолога, там є майстер-класи, там є тренінги семінари. Крім того у нас створений центр допомоги врятованим, створений прямо в мерії куди люди можуть звертатися за будь якою допомогою. Це відновлення документів, це і отримання психологічної допомоги, це і можливість отих жінок які постраждалі від гендерного насильства, домашнього насильства, чи СНПК, звернутися за допомогою.

Головне це своєчасна компетентна допомога

А найголовніше це те, що у нас так працює механізм перенаправлення. Куди би жінка не звернулась зі своєю проблемою вона буде перенаправлена саме в ту структуру, яка наддасть їй компетентну допомогу. І я дуже рада, що ми були таким інформаційним партнером в реалізації цього проекту по створенню безбар'єрного доступу жінок до гінекологічних послуг. Крім того я б хотіла додати, Людмила Степанівна зараз наводила статистику, страшенну статистику, щодо сільських наших жінок. Ми також часто спілкуємося з цими жінками коли виїжджаємо з гуманітарною допомогою. І в розмові я часто запитувала коли останнім разом Ми були у нашого жіночого лікаря і жінки кажуть: «ну в моєму сину 23, то 23 роки назад, народила і все».

І нажаль така картина майже скрізь!

Війна це не привід щоб зупинити своє життя

Тому оці сім кабінетів із яких п’ять вже створені, крім того мобільна бригада, і це насамперед колосальна робота була всіх тих структур що я говорила і це така можливість для жінок такі дійти до лікаря і отримати цю необхідну медичну допомогу, а найголовніше що ця послуга безкоштовна і ліки які можуть бути отримані також по безкоштовній програмі. Тобто треба звертатись, треба йти до лікарів і війна це не привід щоб зупинити своє життя! От піду до лікаря коли війна закінчиться. Ні ми живемо сьогодні тут і зараз. Тому треба йти треба звертатись до лікарів! Людмила Акімова: Дійсно, чому жінки з інвалідністю не звертаються до лікаря? Тому що влізти на гінекологічне крісло їм іноді дуже важко, це треба бути альпіністкою, а якщо людина на колісному візочку, то це зовсім не можливо. Ми кабінети відкриваємо за участю керівника Департаменту охорони здоров'я Одарій Наталії Вікторівни і ми зустрілися в Саратському районі з дівчинкою їй було 28 років вона на колісному кріслі і каже: що вже відвідала наш кабінет і думала що вже ніколи не потрапить до жіночого лікаря, але з нашою допомогою це сталося. Тому що ці крісла, вони автоматизовані, вони автоматично опускаються на ту висоту, яка потрібна для того щоб розташувати жінку є відповідні гамаки, за допомогою яких пересаджують людину, тобто дуже важливо щоб обладнання було таким адаптованим до людини. Особливо це стосується жінок з надмірною вагою, бо вони не можуть взагалі звернутися до гінекологів.

Про доступності зручності треба говорити

Соток п’ять таких крісел вже існує у нас є такі в 11-й лікарні, там їх встановив депутатський корпус. Так, це є, але ж про це теж мало хто знає! Про це треба говорити. І дійсно, оці всі доступності зручності дають можливість сьогодні звернутися до нас, нічого не побоюючись.

Ми дали зелене світло жінкам ВПУ тому що в тих умовах які вони перебували на окупованих територіях На лінії вогню це зима весна холодні підвали без умов тобто дуже багато викликів у жінок легкового пов'язані з жіночим здоров'ям і у цьому пологові вони відкрилися в лютому місяці Через них пройшло майже 400 жінок 90%. Ці жінки ВПУ 60 операцій безкоштовно зроблено. Я не говорю вже про пологи це виключно пов'язано з стану погіршенням стану жіночого здоров'я. Наша турбота - жіноче здоров'я жінок які повернуться з фронту

І я розумію скільки прийдеться зробити для того щоб підтримати жіноче здоров'я жінок які повернуться з фронту. Ми розуміємо що там відсутні санітарно-гігієнічних умови да необхідних речей для жіночого підтримки жіночого здоров'я е-е це погодні умови це дуже серйозні речі! Колись Сполучені Штати Америки проводили аналіз по жінкам, в них 30% дорече в армії жінки, 90% з них мали наслідки пов'язані жіночим здоров'ям це запалення, ще багато порушень було. Крім того це і психосоматичні речі, це більш трагедія це жахливі умови в яких опинились і хлопці і дівчата, чоловіки і жінки.

Територіальним громадам на замітку

Коли проходив медичний форум в п'ятницю в Одещині була присутня Наталія Гусак, це очільниця національної служби здоров'я і ми мали з пані Наталією розмову. Вона сказала, що з наступного року всі заклади які надають гінекологічні послуги, то до для того, щоб отримати пакет допомоги від держави, вони мають встановити таке обладнання. Дорече таке класне зручне обладнання виготовляється в Україні. Тобто це не шалені кошти. І тому я хочу звернутися до представників органів влади, зараз почнеться формування бюджетів представників територіальних громад. Там де є кластерні лікарні, опорні лікарні, там де надаються такі послуги передбачте будь ласка оновлення обладнання, бо ви не отримаєте пакет допомоги і фінансову підтримку від НСЗУ на надання взагалі гінекологічних послуг.

В місті Одеса

Впевнена що приклад співпраці міжнародної структури і наших Всеукраїнських і місцевих громадських організацій в тому що таких кабінетів відповідно по Україні двадцять сім, і це тільки за 2022-й рік. Але це робиться не владою, а міжнародною громадською спільнотою. І зараз передбачається відкриття ще 10 кабінетів і я дуже хочу щоб ми в місті Одесі ще додатково відкрили кабінет в Пересипському районі.

Наше місто мільйонник, в якому за 17 тисяч внутрішньо переміщених жінок. Тому я впевнена що ще один кабінет за рахунок міжнародної організації не завадить, але це маємо передбачити і в системі охорони здоров'я і в Одесі і в кожній громаді де передбачене надання таких послуг. Тому, як Тетяна Євгенівна сказала ми об’їздили всі наші райони і міста де відкриті таких кабінети. Ми здійснили виїзні інформаційно-просвітницькі заходи. Ми зустрілися з лікарями не тільки гінекологами а й лікарями суміжних професій в тому числі сімейних лікарів. Міжнародні організації і всеукраїнський фонди забезпечили лікарів необхідною інформаційною літературою.

Ми зустрілися з жінками ВПО, зустрілися з представниками влади, ми розповіли про цей проект розповіли як це працює да то тому я на цих територіях, впевнена, що інформація до жінок дійде але решта мають знати що місце в Одесі є. Є така можливість що існує мобільна бригада, замовляйте виїзди отримуйте ці послуги, тому що ще раз кажу, війна закінчиться і ми маємо багато що зробити щоб поліпшити Україну у питанні безбар’єрності, питанні здоров'я взагалі і зокрема жіночого здоров'я.

Поліпшення медичної інфраструктури і відновлення нації

Воно є надважливим ми маємо не тільки поліпшувати інфраструктурну відбудову, а крім того відновлювати ще нашу націю. Нам треба народжувати, поповнювати генофонд нації, тому що це питання національної безпеки. Нас дуже поменшало. Ми маємо сьогодні зробити всі умови для наших родин, для жінок переконати мотивувати їх народжувати дітей і держава має для цього багато що зробити для того родини хотіли розширюватись народжувати дітей ростити дітей і без держави, без підтримки громад це просто неможливо. Юрій Работін: Хотів би побажати вам щастя, любові і здоров'я. Спасибі що завітали в офіс Національної спілки журналістів з Вірою Надією Любою по захисту наших матерів наших жінок дівчат і майбутнього України. Спасибі що ви є! Перемога буде за нами! Тема дуже актуальна і будемо сприяти проведенню всіх ваших добрих справ.

Важлива інформація: На Одещині працюють 5 гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу для жінок. Вони відкриті у лікарнях Біляївки, Ізмаїла, Сарати, Доброслава та Одеси.

Усі послуги надаються на безоплатній основі жінкам і дівчатам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Також це стосується жінок внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від насильства під час війни.

На Одещині проект реалізується громадським рухом «Віра Надія Любов» за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення, БФ «Здоров'я жінки і планування сім'ї». Українського Жіночого Фонду.

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