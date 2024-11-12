Брюсельські щоденники: II Саміт «Партнерство, інновації та здоров’я ветеранів»

30 жовтня 2024 року з Кишинева, столиці Молдови, вирушила делегація, яка мала на меті взяти участь у важливому міжнародному заході — II Саміті «Партнерство, інновації та здоров’я ветеранів». Це була визначна подія, яка зібрала в Брюсселі понад 70 спікерів, серед яких представники України, Європейського Союзу та США, а також численні благодійні організації та експерти у сфері реабілітації ветеранів. Саміт був присвячений актуальній темі — захисту та реабілітації українських військових, що повертаються з фронту. Саміт відбувся у приміщенні Ukrainian Civil Society Hub при Європарламенті, яке стало майданчиком для важливих обговорень і виступів. Подія виявилася масштабнішою, ніж перший форум, який проходив влітку, і зібрала більшу кількість учасників та спікерів. Міжнародний характер заходу надавав йому особливої ваги, адже тут обговорювалися не тільки питання медичної реабілітації ветеранів, але й можливості міжнародної співпраці для їх підтримки. Важливим аспектом стало представлення таких проектів, як Міжнародний проект мовного форуму «Українська мова — мова єднання», який презентував голова правління Одеської Регіональної Організації (ОРО) НСЖУ, Юрій Работін. Його доповідь на тему «Українська мова — дієвий інструмент протистояння ворогу» отримала велику увагу серед учасників. Також на саміті виступила Олена Рабчук, керівник одеської організації «Міст Опори», з доповіддю про наслідки підриву Каховської ГЕС та життя вимушених переселенців. Українську делегацію на заході представляли провідні представники профільних міністерств, зокрема, Міністерства оборони України та Міністерства охорони здоров'я. Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Порхун та медичний директор Київської міської клінічної лікарні № 10 Данило Михайлов поділилися досвідом і підкреслили важливість міжнародної підтримки в реабілітації військових. Також важливим моментом стало відкриття Саміту Послом України при ЄС Всеволодом Ченцовим, який наголосив на важливості підтримки Європи в боротьбі за незалежність та реабілітацію наших захисників. З європейського боку також було представлено широке коло учасників. Це і представники місцевих органів влади з Бельгії, Німеччини та Нідерландів, і лікарі, реабілітологи, та виробники медичного обладнання. Зокрема, на Саміт завітали мер міста Фльорюс Мікаєль Жакмен, євродепутат з Литви Нагліс Путейкіс та бельгійський аристократ граф Рено де Керхов де Дентергем, який отримав нагороду «Хрест Патріота України» за свою значну допомогу Україні.

Важливу роль на форумі відіграли технологічні інновації в реабілітації. Піта Стівенса, засновника компанії Ceriter BV, яка займається розробкою медичного обладнання для людей з інвалідністю, представив нові протези, що допомагають військовим та цивільним особам повертатися до нормального життя. Також значну увагу привернули доповіді представників німецької клініки «Медіан», зокрема Марка Тіллі, заступника головного лікаря клініки, який розповів про передові методи лікування та реабілітації травм і поранень. На жаль, подія не обійшлася без інцидентів.

1 листопада 2024 року, під час заходу, група невідомих осіб здійснила атаку на учасників саміту, розпорошивши токсичний газ у приміщенні. Більшість учасників відчули симптоми інтоксикації, і двоє з них були госпіталізовані. Теракт, ймовірно, був спланованою провокацією, спрямованою на зрив важливої зустрічі. Наразі бельгійська поліція проводить розслідування цього інциденту, і правоохоронці обіцяють вжити всіх заходів для покарання винних. II Саміт «Партнерство, інновації та здоров’я ветеранів» став знаковим заходом для України і її міжнародних партнерів. Він підкреслив важливість спільної роботи в підтримці ветеранів, а також зміцнив міжнародні зв'язки та партнерства у боротьбі з наслідками війни для наших захисників. І хоча інцидент з газом на деякий час підняв напругу, загальний посил Саміту залишився позитивним — міжнародна спільнота готова підтримувати Україну, і ця підтримка стає все більш конкретною і ефективною.

Юрій Работін, Олена Рабчук та всі учасники Саміту продовжують працювати над покращенням умов для українських ветеранів, зміцнюючи зв'язки між Україною та європейськими країнами, а також активно працюючи над реалізацією нових проектів, які допоможуть постраждалим від війни повернутися до повноцінного життя.