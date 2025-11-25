В Одессе состоялись торжества по случаю 50-летия архиерейской хиротонии Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского. Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий прибыл в наш город, чтобы лично поздравить митрополита Агафангела с юбилеем. 16-го ноября Предстоятель совершил праздничную Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

16-го ноября на территории Свято-Успенского мужского монастыря состоялось торжественное открытие исторической экспозиции по случаю 50-летия архиерейской хиротонии митрополита Агафангела. Чин освящения экспозиции и торжественное открытие совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

В Свято-Успенском мужском монастыре состоялась масштабная благотворительная ярмарка «Марафон добра – осень 2025». Благотворительная ярмарка стала подготовительным этапом и началом сбора необходимой помощи для рождественских мероприятий.

В стенах Одесской духовной семинарии состоялся Всеукраинский молодежный форум «Миссионерское служение православной молодежи в современных условиях». В течение нескольких дней участники работали в группах, обсуждали служение на приходах, присутствие христианина в СМИ и в системе образования, участвовали в торжественных богослужениях во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием и живо общались с архипастырями.

Накануне престольного праздника Свято-Архангело-Михайловской женской обители - Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, который Церковь празднует 21-го ноября, - в женском монастыре организовали студенческий субботник. Воспитанники и воспитанницы Одесской духовной семинарии привели в порядок территорию возле монастырских храмов.

«Кто есть ближний мой?» — этот вопрос задавал книжник Иисусу, желая оправдать себя.

Но Христос не дал сухого определения, Он рассказал притчу о милосердном самарянине. Потому что ближний — это не категория, а отношение сердца.

Мы часто ищем границы: кто достоин моего внимания, моей помощи, моего сострадания? Кто «свой», а кто «чужой»? Но Господь показывает: ближний — это тот, кто оказался рядом и нуждается. Ближний — это любой человек, которому ты можешь явить любовь Божью на деле.

Священник и левит прошли мимо раненого, потому что были заняты, осторожны, может быть, боялись нарушить какие-то правила. Самарянин же остановился, перевязал раны, вложил свое время, средства и сердце. Его сделало ближним не происхождение и не религиозность, а милость.

Так Господь говорит и нам: «Иди и ты поступай так же». Не спрашивай, кто ближний тебе — посмотри, кому ты можешь стать ближним сегодня. Иногда достаточно слова, иногда — дела, иногда — просто не пройти мимо. Ближний — это тот, кому ты принес любовь.

А значит, в каждом встречном есть возможность исполнить волю Божью.