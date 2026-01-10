Фильм известного режиссера Юрия Ильенко о Мазепе запретили из-за участия актера из РФ.

В Украине запретили фильм «Молитва за гетьмана Мазепу. Новая версия» известного украинского режиссера Юрия Ильенко, снятого в 2010 году. Об этом Госкино сообщило агентству «Интерфакс».

В обосновании такого необычного решения сказано, что в фильме снимался российский актер Никита Джигурда. Из-за этого фильм стал представлять угрозу национальной безопасности Украины.

За период с 1 января по 31 декабря 2025 года в Госреестр фильмов было внесено 2040 названий фильмов (в том числе телесериалов). За этот период на территории Украины было запрещено для распространения и демонстрации 7 фильмов», – говорится в ответе Госкино. В этот список попал и фильм о Мазепе.





