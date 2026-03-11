Верховна Рада не підтримала позбавлення Бубки та Клочкової державних нагород

Верховна Рада України не підтримала пропозицію щодо позбавлення державних нагород Сергія Бубки та Яни Клочкової.

Результати голосувань були оприлюднені на офіційному сайті парламенту.

Відповідний запит до Президента України щодо позбавлення державних нагород та почесних звань Сергія Бубки та Яни Клочкової подала народна депутатка Оксана Савчук.

Її пропозицію підтримали 112 народних обранців, "проти" проголосували 5 депутатів, а 7 – утрималися. Для прийняття постанови потрібно було набрати 226 голосів.

Раніше президент України Володимир Зеленський позбавив низку колишніх українських спортсменів державних стипендій. До переліку потрапили Сергій Бубка та Яна Клочкова.

Нещодавно скелетоніст Владислав Гераскевич під час виступу у Верховній Раді закликав позбавити Бубку звання Героя України. На сайті Кабінету Міністрів, спортсмен зареєстрував електронну петицію з пропозицією запровадити санкції проти колишнього президента НОК.

