Зеленський повідомив про початок перезавантаження ключових державних підприємств в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада повідомив, що в країні починається “перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики”. Паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.

Про це, як передає КВ, йдеться в повідомленні Президента України Володимира Зеленського.

“Сьогодні разом із Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій”, – повідомив Зеленський.

Зокрема доручено:

В “Енергоатомі” за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової наглядової ради та повного перезавантаження правління компанії. Укргідроенерго має терміново провести конкурс на нового керівника компанії і доформувати наглядову раду. Перед Оператором газотранспортної системи України поставлена задача доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії. У НАК “Нафтогаз України” з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, буде оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії. Новий склад має запрацювати в січні 2026 року.

У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах.

Нагадаємо, 11 листопада САП та НАБУ заявили про викриття злочинної організації, до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери та відомий бізнесмен Тимур Міндіч. В ході операції “Мідас” детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено 7 її членам.

Фігурантам корупційного скандалу – виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки “Енергоатому” Дмитру Басову, ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, Лесі Устименко та Ігорю Фурсенку суд обрав запобіжні заходи – їх відправили під варту із заставами. Згодом за двох жінок було внесено застави.

12 листопада Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

На основі матеріалів від НАБУ уряд відсторонив від роботи віцепрезидента, члена правління НАЕК “Енергоатом” Якоба Хартмута. Відсторонено фігуранта справи Дмитра Басова та працівників, чию діяльність перевіряють правоохоронці.

Президент 13 листопада 2025 року підписав указ про впровадження рішення РНБО щодо застосування санкцій стосовно Тимура Міндича та Олександра Цукермана.

Джерело