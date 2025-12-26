Одеські лютерани святкують Різдво

У різдвяний святвечір в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України зібралися віряни лютеранської громади та численні гості, аби разом розділити радість одного з найголовніших християнських свят — Різдва Христового. Святкове богослужіння розпочалося теплим і проникливим зверненням пастора Олександра Гросса, яке задало духовний тон усій різдвяній атмосфері.

Пастор нагадав присутнім, що із запаленням усіх свічок на адвентському вінку завершується час очікування і настає мить вдячності Богові за Його народження серед людей. Різдво, за його словами, — це не лише спомин біблійної події, а жива радість про те, що Христос і сьогодні приходить у життя кожної людини.

Звертаючись до євангельського тексту з другої глави Євангелія від Луки, пастор Олександр Гросс підкреслив головну вістку Різдва: «Не бійтеся… бо народився вам Спаситель». Ці слова, що пролунали ще з часів Вифлеєму, і нині залишаються джерелом надії, світла й великої радості для всіх людей.

У своєму вступному слові та подальшій проповіді пастор закликав парафіян на деякий час відкласти повсякденні турботи, відволіктися від тривожних думок і метушні, щоб усім серцем прожити святвечір, відчути близькість новонародженого Христа й понести цю радість у свої домівки. Особливу увагу він звернув на те, що різдвяну звістку важливо розділити з тими, хто не зміг бути присутнім на богослужінні, — з рідними, друзями та тими, хто потребує підтримки.





Різдвяне богослужіння в кірсі Святого Павла поєднало Боже слово, молитву й музику, створивши атмосферу тиші, вдячності та внутрішнього миру.

Для всіх християн, які відзначають Різдво за григоріанським календарем, цей вечір став не просто традиційним святом, а живим свідченням віри, надії та любові, які Різдво приносить у серця людей.

У ці святкові дні в Одеській кірсі також відкрилася персональна виставка художника Ігоря Назаренка. В експозиції представлені виключно нові роботи, створені протягом цього року. Митець працює в реалістичній манері, ви можете побачити як мариністику так і твори, проникнуті містичним реалізмом.

У межах традиційних Різдвяних вечорів у кірсі з великим успіхом відбувся й концерт «Свято світла і музики: Різдво з Вівальді», який став яскравим мистецьким акцентом святкування.



