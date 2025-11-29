Одеська кірха преображається до Різдвяних свят

Члени громади Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України зібралися, щоб прикрасити кірху напередодні Різдвяних свят. Кульмінацією цього теплого спільного дійства стало встановлення різдвяної зірки під склепіннями старовинного храму, під час якого присутні заспівали Різдвяний гімн.

відео

Різдво є щорічним нагадуванням про те, що Бог любить нас і водночас нагадуванням про те, що Він завжди поруч із нами — і в хліві, і в палаці. Він з нами у біді, у відчаї, у горі. Він з нами навіть тоді, коли ми не любимо ні себе, ні ближнього, ні Самого Бога. Але Бог не зрікається нас. Саме нам властиво легко забувати про Нього і про те, що Він зробив для нас.

Щороку в ніч із 24 на 25 грудня християни відзначають свято Різдва Христового. Це одна з найважливіших подій і для нашої церкви. Увесь грудень проходить у передчутті цього свята — це час Адвенту, час роздумів і надії. У домівках проводять ретельне прибирання, прикрашають не лише ялинку, а й вікна та двері, плетуть адвентський вінок, на який встановлюють свічки. Їхня кількість залежить від розміру вінка: якщо свічок 24 — щодня запалюють нову; якщо 4 — то щонеділі додають одну, як символ того, що Ісус — Світло світу — приходить до людей.

Щороку Одеська Лютеранська кірха відкриває свої двері, запрошуючи на заходи передріздвяного та різдвяного періоду. Ми щиро запрошуємо всіх охочих розділити з нами радість прийдешнього свята!