Сьогодні, 12:00

«Клуб сеньйор» Одеської кірхи Святого Павла

На початку цього року парафіянки Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України створили особливе об’єднання — «Клуб сеньйор». До нього увійшли дорослі люди, переважно пенсіонери, які прагнуть не лише спілкування, а й можливості приносити користь ближнім і суспільству. 

Як відомо, лютеранська традиція завжди підкреслювала: віра — це не лише молитва й вивчення Святого Писання, а й активна участь у покращенні світу, служіння іншим і відповідальність за добро довкола. Саме тому, за словами лідерки об’єднання Наталії Бойко, члени клубу прагнуть не лише молитися про мир в Україні, а й робити конкретні справи задля його наближення.

 



