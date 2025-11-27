«Клуб сеньйор» Одеської кірхи Святого Павла





На початку цього року парафіянки Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України створили особливе об’єднання — «Клуб сеньйор». До нього увійшли дорослі люди, переважно пенсіонери, які прагнуть не лише спілкування, а й можливості приносити користь ближнім і суспільству.

Як відомо, лютеранська традиція завжди підкреслювала: віра — це не лише молитва й вивчення Святого Писання, а й активна участь у покращенні світу, служіння іншим і відповідальність за добро довкола. Саме тому, за словами лідерки об’єднання Наталії Бойко, члени клубу прагнуть не лише молитися про мир в Україні, а й робити конкретні справи задля його наближення.