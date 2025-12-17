В немецком городе Гейдельберг, который является городом-партнером Одессы, официально появилась улица в честь нашего города – Odessastraße. Соответствующее название уже установлено на городских указателях, в одном из самых известных научных центров Германии, сообщили в горсовете.

Гейдельберг весной 2025 года официально установил партнерские отношения с Одессой.

C 2022 года немецкий город передавал гуманитарную помощь, в частности, специализированную коммунальную и спасательную технику. А так же принимал одесских школьников, предоставляя им возможность участия в образовательных и культурных программах. Такие инициативы способствуют формированию устойчивых межмуниципальных связей и дальнейшему углублению партнерства между городами.

Руководство Одессы выразило искреннюю благодарность немецким партнерам за солидарность, поддержку и внимание в сложный для всей страны период.

Источник