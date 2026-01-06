Налоговая напоминает ФЛП о новом порядке представления расчета

С 1 января 2026 года меняется порядок представления налогового расчета для ФЛП и самозанятых лиц.

Об этом информирует Государственная налоговая служба.

Речь идет о порядке представления налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога и сумм начисленного единого взноса, уточняет ГНС.

С 1 января 2026 года для налоговых агентов – физических лиц – предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, порядок представления расчета меняется.

"Согласно обновленным нормам налоговые агенты – физические лица – предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, подают Налоговый расчет в сроки, установленные для налогового квартала (с разбивкой показателей по месяцам отчетного квартала)", – говорится в сообщении.

"Другие налоговые агенты, кроме ФЛП и самозанятых лиц, подают налоговый расчет в сроки, установленные для налогового месяца", – отмечает налоговая служба.

Изменения введены законом от 16 июля 2025 года, который внес изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты. Им внесены изменения, в частности, в статью Налогового кодекса относительно сроков представления налогового расчета.

Напомним:

Государственная налоговая служба в 2026 году запланировала 4 558 проверок, что на 5% меньше, чем в прошлом году.

В 2025 году налоговая открыла 25 035 производства против компаний. Это на 1,7% меньше, чем в прошлом году, однако на 35% больше, чем до начала полномасштабной.





Источник