Министр обороны Михаил Федоров попробует заменить уличную “бусификацию” цифровой. Об этом заявил народный депутат Георгий Мазурашу в одном из интервью.

По его словам, одной из предлагаемых целей является полный запрет для военнообязанных на удовлетворение базовых потребностей.

“В принципе, мы уже услышали некоторые анонсы: нужно перекрыть все, заблокировать карты для СЗЧ-шников и для уклонистов, чтобы они, условно говоря, не могли жить — или на “мясо”, или в тюрьму, или, если кому-то удастся, попытаться сбежать из страны”, — сказал Мазурашу.

Однако он считает, что пока ни министерство обороны, ни Генеральный штаб не готовы выйти за пределы рабовладельческой философии.





