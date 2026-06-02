Компания Google запросил разрешение у федеральных регуляторов США на выпуск 32 миллионов специально обработанных комаров в штатах Флорида и Калифорния. Эксперты говорят, что это не безумие, а довольно интересное научно обоснованное решение.

За этим проектом стоит малоизвестная инициатива компании под названием Debug. Их главная задача — остановить распространение смертельных вирусов через комаров, сообщает Palm Beach Post.

Более десятилетия Google объединяет биологов, инженеров, роботов для разведения насекомых и искусственный интеллект. Несмотря на кажущуюся простоту, этот проект является сложным в реализации.

Суть заключается в том, чтобы заразить самцов комаров бактерией Wolbachia pipientis. Когда он спаривается с дикой самкой, то яйца не вылупляются, а популяция сокращается без всякой химии. Сами самцы комаров не несут угрозы людям, ведь питаются нектаром цветов.

Нынешний эксперимент, как пишет СМИ, впервые нацелен на комара вида Culex quinquefasciatus — переносчика вируса Западного Нила и энцефалита Сент-Луис. Ежегодно в США от вируса Западного Нила тяжело болеют более 1300 человек с серьезными поражениями ЦНС.

Согласно плану, в первом году выпустят 16 миллионов лабораторных самцов, во втором — еще 16 миллионов. Конкретный город или округ пока не назвали, но речь идет о южных штатах с высоким показателем влажности — Флорида или Калифорния.

"Главная сложность — разведение и сортировка миллионов насекомых. Самцов надо отделить от самок вручную — это чрезвычайно трудоемкий процесс. Поэтому 12 мая компания Debug объявил о расширении исследовательской программы в Сингапуре: там ИИ и роботы уже сортируют и выпускают стерилизованных самцов в автоматическом режиме", — говорится в тексте.

Результаты поразили ученых не только на этапах испытания, но и реализации. Исследование в журнале The Lancet показало, что после начала выпуска зараженных комаров количество случаев лихорадки Денге в 2025 году стало самым низким с 2018-го.

Срок подачи комментариев к заявке Google истек 5 июня. Теперь Агентство по охране окружающей среды США должно решить — дать разрешение или нет для "биооружия" против опасных болезней.

