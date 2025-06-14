В соцсетях распространяется недостоверная информация о якобы вспышке малярии и массовом появлении малярийных комаров в Одесской области. Эти слухи официально опровергают в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

По данным специалистов ситуация с малярийными комарами рода Anopheles остается стабильной уже много лет. Более того, за последние три года, из-за жары и уменьшения количества осадков, их численность даже снизилась. Так же в начале эпидемиологического сезона 2025 года (май–июнь) в водоёмах Одессы личинки малярийных комаров не обнаружены.

Эксперты напоминают: Anopheles действительно может быть переносчиком малярии, но только в случае, если он укусит уже инфицированного человека. С 1959 года в Украине не фиксировались случаи передачи малярии через местных комаров.

Настоящий источник малярии, утверждают специалисты — это путешественники, возвращающиеся из тропиков, таких как страны Африки, Юго-Восточной Азии или Латинской Америки. Медики напоминают, что важно проходить химиопрофилактику перед поездкой и сразу обращаться к врачу при повышении температуры в течение 14 месяцев после возвращения.

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