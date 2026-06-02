В Україні бракує 1,7 тисячі вчителів, катастрофічного дефіциту кадрів немає – Лісовий

В Україні взагальній середній освіті є 1,7 тисячі вакансій учителів. При цьому катастрофічного дефіциту кадрів немає.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв'ю "Радіо Свобода".

З його слів, 1,7 тисяч – офіційні цифри, але варто враховувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії.

"Найгірша ситуація в малокомплектних школах. Тому громади повинні переглядати свою мережу [закладів освіти] з огляду на контингенти дітей. Гроші освітньої субвенції ходять за дитиною – чим менше у школі учнів, тим фактично менше навантаження у вчителів і менша зарплата. Тому маленькі школи часто недоукомплектовані, і це критично відображається на якості освіти", – пояснив міністр.

За його словами, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни, англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу.

Лісовий додав, що часто школи закривають потребу в учителях завдяки перерозподілу годин між педагогами, які вже там працюють.

"Це не найкраща практика. Безумовно, треба повноцінно укомплектовувати вчителями школи. Для цього потрібна відповідна мережа і щоб школи мали контингент учнів", – сказав міністр і зауважив, що першочергово кошти інвестують у більші школи.

Раніше в інтерв'ю "УП. Життя" заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова розповіла, що у 2024-2025 роках приблизно 40 тисяч (12%) учителів вийшли з системи освіти.

Вона визнала, що нестача кадрів в Україні є, однак загальна кількість ставок більша, ніж потребує система.

"І це цікава ситуація: одна теза не суперечить іншій, але є чітка і гостра нестача в окремих галузях, особливо в природничих науках (фізиці, біології, хімії) та математичній галузі.

Натомість в інших галузях можемо фіксувати, що кількість вчителів у певних регіонах і громадах більша, ніж потребує система", – розповідала Кузьмичова.







