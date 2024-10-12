МОН підтримало законопроєкт про заборону російської мови у школах під час перерв

Міністерство освіти і науки підтримало законопроєкт, який пропонує заборонити використання російської мови у школах під час перерв. Однак з деякими зауваженнями.

Про це повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий на годині запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, при ухваленні рішень для захисту української мови, треба враховувати можливість рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу.

"Це, безумовно, в жодному разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що вона використовується як зброя, як передумова для агресії. Тому ми дбаємо про мови корінних народів, національних спільнот і, перш за все, про розвиток української мови", – наголосив Лісовий.

Нагадаємо, 1 жовтня у Раді зареєстрували законопроєкт №12086, який може зобовʼязати учнів і вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять, а й під час перерв.

Його ініціаторкою є народна депутатка та освітянка Наталія Піпа.

"Дуже важливо, щоб використання української мови не закінчувалося 45 хвилинами уроку. Ніхто не буде карати дітей чи сварити, це неправильний підхід до питання. Але ми маємо позбутися цього умовного правила в головах освітян, учнів і батьків: "Пролунав дзвінок – можна будь-якою мовою" (і ми розуміємо, що ця будь-яка – чомусь російська)", – зазначила депутатка.





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