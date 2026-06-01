Сьогодні, 18:00

Біля Міського саду Одеси відбулося родинне свято «Планета щасливих дітей». Фото

Категория: Новини / Перша шпальта / Фоторепортаж

Пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, подарунки та море дитячих усмішок - в Одесі пройшло велике родинне свято «Планета щасливих дітей»! Це був справжній вир емоцій. 

Міський сад також перетворився на сцену юних талантів — вихованці мистецьких і хореографічних шкіл міста продемонстрували свої музичні, вокальні й танцювальні здібності. Їхні виступи подарували глядачам атмосферу радості й щирі посмішки.

Свою майстерність та творчі здібності продемонстрували:

• Одеська школа мистецтв №1 імені Е. Г. Гілельса;

• Одеська школа мистецтв №5;

• Одеська школа мистецтв №7;

• Одеська школа мистецтв №8;

• Одеська школа мистецтв №9;

• Одеська школа мистецтв №10;

• Одеська школа мистецтв №13;

• Одеська школа мистецтв №16;

• Одеська хореографічна школа.

Вихованці мистецьких і хореографічних шкіл Одеси вкотре довели: вони — найталановитіші!

Організатори: Одеський муніципальний музичний театр ім. О. Саліка за підтримки БФ «На крок ближче», ГО «Фонд Юлії Златіної», ГО «Південь Разом», БФ «Місто тисячі джерел», ГО «Безбар’єрні».





