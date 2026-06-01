Пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, подарунки та море дитячих усмішок - в Одесі пройшло велике родинне свято «Планета щасливих дітей»! Це був справжній вир емоцій.
Міський сад також перетворився на сцену юних талантів — вихованці мистецьких і хореографічних шкіл міста продемонстрували свої музичні, вокальні й танцювальні здібності. Їхні виступи подарували глядачам атмосферу радості й щирі посмішки.
Свою майстерність та творчі здібності продемонстрували:
• Одеська школа мистецтв №1 імені Е. Г. Гілельса;
• Одеська школа мистецтв №5;
• Одеська школа мистецтв №7;
• Одеська школа мистецтв №8;
• Одеська школа мистецтв №9;
• Одеська школа мистецтв №10;
• Одеська школа мистецтв №13;
• Одеська школа мистецтв №16;
• Одеська хореографічна школа.
Вихованці мистецьких і хореографічних шкіл Одеси вкотре довели: вони — найталановитіші!
Організатори: Одеський муніципальний музичний театр ім. О. Саліка за підтримки БФ «На крок ближче», ГО «Фонд Юлії Златіної», ГО «Південь Разом», БФ «Місто тисячі джерел», ГО «Безбар’єрні».