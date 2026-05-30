Верховная Рада Украины не поддержала законопроект о декриминализации производства и распространения порнографии.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект набрал всего 207 голосов, хотя против проголосовали лишь пять депутатов, в то время как 60 народных депутатов не голосовали.

"В современной демократической Украине и дальше будут сажать в тюрьму на 7 лет за то, что взрослые люди будут отправлять друг другу свои обнаженные фото", – написал в Telegram автор законопроекта.

Документ предлагает отменить уголовную ответственность за ввоз, создание и распространение порнографии с участием совершеннолетних людей. В настоящее время такая ответственность предусмотрена ст. 301 Уголовного кодекса. Максимальная санкция по этой статье – до семи лет лишения свободы.

"Вроде бы 2026 год, а до сих пор большинство Рады с удовольствием поддержало бы методы средневековой инквизиции", – добавил он.

Между тем председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что на следующей сессии законопроект вновь будет поставлен на голосование. Очевидно, речь идет о другом законопроекте, касающемся декриминализации порнографии.

"Мы не остановимся в борьбе с коррупцией и лицемерием. На следующей сессии законопроект снова будет в зале", – сообщил он в Telegram.

Отметим, что ежегодно в Украине правоохранительные органы возбуждают около 1,5 тыс. уголовных дел за производство порнографии с участием совершеннолетних лиц.

Большинство таких дел касаются не организованной деятельности OnlyFans-агентств или "порно-офисов", а фактов обнаружения порнографии во время обысков или её продажи через Telegram.

При этом, хотя государство считает производство порнографии уголовно наказуемым преступлением, оно требует облагать налогом доходы от её продажи.

Напомним:

Ранее сообщалось, что сумма доходов украинцев от размещения контента на платформе Onlyfans за 2023 год составляет 131,75 млн долл. – это на 20 млн долл. больше, чем за 2020–2022 годы.

Из-за страха уголовного преследования за изготовление порнографии украинцы декларируют и уплачивают налоги только с 5% суммы, которую зарабатывают на платформе OnlyFans.

20 мая стало известно, что Офис генерального прокурора при оперативном сопровождении СБУ раскрыл коррупционную схему в Национальной полиции. По версии следствия, они брали взятки за прикрытие деятельности офисов, распространявших в интернете контент откровенного характера.

Источник