В Одесской области раскрыт морской канал контрабанды сигарет с территории так называемой Абхазии, а также обнаружены оружие и взрывчатка.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Правоохранители пресекли масштабный канал контрабанды из непризнанной Абхазии, находящейся под контролем Российской Федерации.

По данным следствия, по морю в Украину незаконно переправляли контрафактные сигареты, а также оружие и взрывчатку.

В ходе обыска грузовиков, загруженных с судна, было изъято почти 1400 ящиков сигарет. Среди табачных изделий правоохранители также обнаружили замаскированный дрон с тротилом.

"Организатор схемы дистанционно координировал её из непризнанной Абхазии. Судно с контрабандой вышло 11 мая и двигалось по морю к точке вблизи острова Змеиный за пределами территориальных вод Украины", — сообщили в прокуратуре.

К схеме причастны пять человек, среди которых оперативный сотрудник одного из пограничных отрядов ГПСУ в Одесской области. На территории Украины логистику обеспечивал 53-летний предприниматель из Одесской области, а еще двое сообщников отвечали за учет контрафактной продукции и доставку участников на судно.

"Кроме того, сообщники планировали незаконно переправить за границу 38-летнего мужчину, который хотел избежать мобилизации. Его должны были доставить маломерным судном к основному судну вблизи острова Змеиный, однако были разоблачены правоохранителями", – говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры пограничнику и еще трем участникам схемы сообщено о подозрении, а организатору, находящемуся в Абхазии, готовят заочное уведомление о подозрении.

В отношении четырёх задержанных суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом от 8 до 11 млн грн.

