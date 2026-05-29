"Система не готова": омбудсмен прокоментував впровадження реформи старшої школи

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував впровадження реформи старшої школи, назвавши його "критичною проблемою".

За результатами зустрічі з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим омбудсмен заявив що отримує багато звернень батьків, частина з яких скаржаться на проблеми з доступністю ліцеїв та підвезення туди учнів.

"Система до впровадження реформи не готова. Я отримую значну кількість звернень щодо заперечення ліквідації шкіл, відсутності транспорту, стану доріг і фактичної недоступності освіти в прифронтових, деокупованих і гірських громадах. Запускати реформу, яка фактично призведе до закриття шкіл, без підготовленої системи в умовах війни – це просто знущання з українських дітей та освіти!" – вважає Лубінець.

Крім того, омбудсмен стверджує, що учням не вистачає шкільних занять, аби якісно підготуватися до складання НМТ. Через це школярам доводиться звертатися до репетиторів, яких не всі родини собі можуть дозволити.

"Міністр визнав, що система освіти не відповідає рівню знань, який вимагається від випускників шкіл. Це системний парадокс, який потрібно негайно виправити" – переконаний Уповноважений.

Він додав, що частина людей скаржаться на відсутність можливості проводити НМТ в укриттях, де завадити тестуванню не можуть повітряні тривоги.

Також, на його думку, держава не забезпечила інформаційної кампанії для вступників із ТОТ, через що школярі звідти дедалі менше навчаються у вишах на підконтрольній території.

"Формальна вкладка на сайті – це не відповідь. Як діти мають дізнатися про свої права і можливості, якщо держава не донесла це зрозуміло і доступно [...] Молодь втрачає зв'язок з Україною, а держава — час. При цьому МОН досі не має окремого обліку цієї категорії вступників. Без базових даних державна політика фактично формується "всліпу", – вважає омбудсмен.

Нагадаємо, у 2026-2027 навчальному році в деяких українських закладах пілотуватимуть реформу старшої школи. За нею школярі зможуть обирати освітню траєкторію та предмети для поглибленого вивчення.Раніше на сайті уряду зареєстрували петицію із закликом призупинити реалізацію реформи. Вона набрала необхідну для розгляду кількість голосів менш ніж за місяць.

У Кабміні відповіли, що реформу, яка триває з 2017 року, не зупинятимуть, а дев'ятикласники можуть закінчити навчання у своїх школах, якщо в їхніх громадах не встигли створити мережу академічних ліцеїв.

