Працівники ТЦК не мають права перевіряти документи громадян — Лубінець

Застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників ТЦК прокоментував український омбудсмен.

Працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають прав насильно затримувати людей, вимагати та забирати у них документи. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив в інтерв’ю NV.

Основне питання, яке порушують громадяни України, — це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає, — зазначив він.

Посадовець наголосив, що право перевіряти документи громадян мають лише представники Національної поліції, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. У військових таких повноважень немає.

Лубінець додав, що є відкриті кримінальні провадження щодо випадків, коли працівники ТЦК застосовували до українців фізичну силу. Також проводяться перевірки у військкоматах. Омбудсмен вимагає, щоб керівники Територіальних центрів комплектування ухвалювали рішення щодо покарань своїх підлеглих, якщо підтверджується інформація щодо зловживання службовими обов’язками.

Нагадаємо, у грудні минулого року в мережі поширили відео, як озброєні працівники ТЦК застосували силу щодо перехожого. Цивільного наздоганяли двоє військових, а один із них вдарив втікача прикладом автомата по руці.

Джерело: NV

 




