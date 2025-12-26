Вчера в Одессе состоялась торжественная церемония поднятия Флага надежды – черно-белого знамени, которое стало всеукраинским символом поддержки и солидарности с украинскими военнопленными, депортированными и пропавшими без вести.

Кроме того, огромное Знамя надежды развернули на Потемкинской лестнице – одном из самых знаковых мест города.

В церемонии приняли участие руководители государственных и муниципальных структур, семьи военнопленных и погибших Героев, ветераны, представители общественных организаций, а также украинцы, которые уже вернулись из российского плена.

Отмечается, что Флаг надежды впервые был поднят 8 мая 2025 года и с тех пор стал символом единства, веры и несокрушимости украинского народа. Белый цвет флага символизирует надежду, веру, свободу и ожидание возвращения всех украинцев, которые до сих пор находятся в плену или числятся пропавшими без вести.

Черный же отражает боль, страдания, через которые проходят украинские военные. В сочетании эти цвета становятся сильным напоминанием о том, что нельзя молчать и забывать о тех, кто еще не вернулся домой.









Источник