Народний художник України Олександр Токарєв відзначає ювілей – 75 років!

Сьогодні Одесу неможливо уявити без його скульптур. Вони давно стали частиною міського пейзажу, його живої пам’яті та душі. І, мабуть, найголовніше, що зробив Олександр Токарєв, — він повернув Одесі її героїв: тих, чиї імена овіяні легендами, кого одесити вимовляють із любов’ю й гордістю. Він повернув їх у міський простір, вивів на вулиці, у щоденне життя, у невпинний рух міста.



Ось велика актриса німого кіно Віра Холодна приймає троянди від шанувальників. Там, на лавочці, сидить Леонід Утьосов, а зовсім поруч — улюбленець одеситів, авіатор і спортсмен Сергій Уточкін. Дружина моряка вдивляється в морську далечінь, а з під’їзду виходить легендарний Давид Курлянд — і зграя голубів злітає в небо. Ці образи не застигли в бронзі — вони живуть, дихають, розмовляють із містом і його мешканцями.

«Скульптура має говорити, має бути живою, має бути поряд із глядачем», — переконаний Олександр Токарєв. І саме тому він безпомилково знаходить місце для кожної своєї роботи, роблячи її органічною не лише в архітектурному ландшафті, а й в історичній пам’яті Одеси.

Його творчість — це подорож крізь часи: від навіяного античними мотивами «Викрадення Європи» до героїчної козацької епохи в образі кошового отамана Чорноморського козацького війська Антона Головатого. Олександр Токарєв є автором численних меморіальних дошок, зокрема президентові Польщі Леху Качинському, художникові Юрію Коваленку та багатьом іншим видатним постатям.

Проходячи повз його творіння, мимоволі хочеться зупинитися, замислитися, дізнатися більше про історію Одеси й долі легендарних одеситів. І знову гостро відчути унікальність міста, в якому нам пощастило жити.

П’ять років тому Олександр Токарєв видав чудовий альбом, присвячений своїй творчості, п’ятдесят примірників якого подарував міським бібліотекам — ще один щедрий жест любові до Одеси та її мешканців.

Шановний Олександре Петровичу! Прийміть наші щирі вітання, глибоку вдячність, повагу і любов. Нехай Одеса й надалі надихає Вас на нові творчі звершення! Міцного здоров’я, невичерпної наснаги, творчого натхнення, родинного й дружнього тепла та ще багатьох щасливих і плідних років!