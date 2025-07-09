Олександр Супрун в Одесі з програмою "Найкраще за 50 років"!

10 липня в Одесі виступить знаний бард, автор і виконавець, музикант і журналіст — Олександр Супрун з програмою "Найкраще за 50 років".

📍 Місце проведення: Бібліотека №2 ім. Костянтина Паустовського (вул. Градоначальницька, 9)

🕓 Початок о 16:00





🔹 Довідка:

Олександр Супрун народився 4 березня 1956 року в Кривому Розі, мешкає у Запоріжжі. Закінчив Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, а також вокальне відділення Запорізького державного музичного училища ім. П. Майбороди. Президент Запорізького міського клубу авторської пісні "Островок", голова оргкомітету 37-ми фестивалів, член журі українських та міжнародних конкурсів, викладач, автор численних альбомів і книги «Подорож у країну двох "К"».

У час, коли авторська пісня стає частиною легенд і ностальгії, Олександр Супрун продовжує співати — для тих, хто слухає серцем і мислить глибше. Його пісні — це діалог з інтелектом, душею та часом.

Приходьте почути живу історію — пісню біля вогнища, що не згасає.

✨ Вхід за донатии шапочний збір

📚 Чекаємо на вас у теплому колі шанувальників справжньої музики!