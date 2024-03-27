Пішов з життя відомий боксер Олександр Каретний

Після довгої хвороби помер відомий спортсмен Каретний Олександр Михайлович 20.03.1945 р.н., майстер спорту з боксу. Член збірної команди України 1966 року. На рингу провів 217 боїв, у 204 здобув перемогу. Провів 11 міжнародних зустрічей у складі збірної СРСР і всі 11 переміг. Володар Кубка «Чорне море» здобув у м. Констанці, Румунія. Боксував у напівважкій вазі. (81 кг).

Прощання відбутися у Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі 28.03.2024 о 11:00.