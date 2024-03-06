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4-03-2024, 10:00

Рахунок 5:5 в Ірландії пройшов матч-реквієм, збірна України проти збірної Каунті Карлоу

Категорія: Новини / Спорт

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Учасники матчу 24 лютого 2024 року.

Акція проходила за підтримки Асоціації українців в Республіці Ірландії в місті Карлоу. Організатор та учасник, представник АУРІ, Віталій Тарасенко. Матч-реквієм збірної України тимчасово захищених в Ірландії проти збірної Каунті Карлоу відбувся з рахунком 5:5, що є кращим підтвердженням безкомпромісної гри. М’ячі з української сторони забили Олександр Сідіч - 2, Сергій Бабій (чемпіон Паралімпійських ігор в Афінах-2004), Микита Дубінін та Віталій Тарасенко. Матч пройшов у жорсткій боротьбі в присутності чисельних глядачів.Керівник та організатор матчу Віталій Тарасенко зробив відеозвернення до всіх футболістів та журналістів Європи, розпочинаючи всі свої інтерв’ю зі слів: «Ні - війні в Україні! No war in Ukraine!».




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