Спорт за тиждень: сенсація від "Шахтаря" та перемога хокеїстів

Цього тижня відбувається відразу кілька важливих спортивних подій, але головними, безумовно, були матчі 4-го туру групового етапу футбольної Ліги чемпіонів. Перемога донецького "Шахтаря" в номінально домашньому матчі в німецькому Гамбурзі над іспанською "Барселоною" стала чи не найголовнішою сенсацією тижня, поряд із настільки ж сенсаційною перемогою "Копенгагена" над "Манчестер Юнайтед".

Крім того, цього тижня свої перші матчі в сезоні проводить збірна України з хокею під керівництвом нового тренера Дмитра Христича. І команда вже здобула важливу перемогу над збірною Угорщини, яка в чемпіонаті світу перебуває на один дивізіон вище, ніж українці. А от наша жіноча збірна з баскетболу відверто розчарувала, поступившись із розгромним рахунком у Белграді команді Сербії.

Гамбурзьке диво від "Шахтаря"

У матчі 4-го туру Ліги чемпіонів навряд чи хтось розраховував на сенсацію. Аж надто впевнено "Барселона" провела три попередні матчі та набрала максимальні 9 очок (три перемоги), та надто спокійною вийшла перша гра каталонців із гірниками. Здавалося, "синьо-гранатові" доклали мінімум зусиль для перемоги, і їх все одно вистачило – впевнені 2:0 після першого тайму і 2:1 за підсумками всього матчу. Але...

За два тижні в Гамбурзі стартовий відрізок матчу пройшов у рівній боротьбі, водночас швидкі атаки донеччан були гострішими. Спочатку Крисків ледь не вивів Зубкова на побачення з воротарем, однак Крістенсен вдалим підкатом цьому завадив. Чудовий шанс мав Матвієнко, коли підключився лівим флангом, отримав закид від партнера, але пробив у ногу тер Штегена. Гості за перші пів години відзначилися хіба що дальніми та неточними пострілами Гюндогана та Рафіньї, а також кількома невдалими спробами Левандовського втекти віч-на-віч із Різником. Тож цілком закономірно, що відкрити рахунок вдалося саме "гірникам": на 40-й хвилині Судаков діагональним пасом знайшов на правому фланзі Гочолеішвілі, той навісив у центр штрафного, а Сікан ударом головою влучив у верхній кут – 1:0.

Одразу після перерви подвоїти рахунок міг Гочолеішвілі: грузинський фулбек отримав закид на правий край штрафного майданчика та пробив із гострого кута, однак тер Штеген врятував гостей. Схожу нагоду мав Сікан після пасу Зубкова, але під кутом також влучив у воротаря. Наставник "Барси" Хаві на такий перебіг подій на полі відреагував кардинально, провівши на 60-й хвилині одразу 4 заміни, тоді як Марино Пушич випустив Келсі замість Сікана, який зазнав ушкодження. Із середини другого тайму каталонці стали діяти активніше в атаці: Ямаль головою ледь не влучив у дальній кут, а після удару Фелікса з рикошетом м'яч пройшов поруч зі стійкою. У відповідь Невертон класно підключився флангом і пробив у сітку, але із зовнішнього боку. Ще однією вимушеною заміною "помаранчево-чорних" став вихід Назарини замість травмованого Степаненка.

Тиск чемпіонів Іспанії посилювався щохвилини, проте захист донеччан на чолі з Дмитром Різником грав упевнено та надійно. На 87-й хвилині господарям вдалася контратака, яку влучним ударом у дальню дев'ятку завершив Невертон – утім, гол не було зараховано через офсайд. До основного часу арбітр додав аж 7 хвилин, і суперник міг уникнути поразки, коли Левандовський бив головою з кількох метрів, але Ракицький не дозволив м'ячу перетнути лінію воріт.

Після гри головний тренер "гірників" Марино Пушич не приховував емоцій: "Як ми це зробили? Як я вже казав, якщо виходиш грати, то треба проявити себе, боротися. Саме таке ставлення я хочу бачити у своєї команди від самого початку. Саме цього я від них вимагаю. По-друге, потрібно вірити в гарний фінал, тому що все починається в думках. Потрібно вірити та діяти. Звісно, у нас також був план гри. Ми аналізували нашу попередню зустріч, а також поєдинки, які проводила "Барселона" між двома нашими матчами. Зробили кілька ґрунтовних змін.

Гравці впоралися феноменально. Мушу сказати, що "Барселона" довше володіла м'ячем, проте ми могли забити навіть більше, не пропускаючи взагалі. Ідеальний виступ моєї команди. І що стосується другого питання. Ми не думаємо про наступний етап. Скажу чесно, усі мої думки зараз зосереджені на наступній грі, яка відбуватиметься в чемпіонаті України і буде досить складною. Увечері ми святкуємо, адже заслужили на це, але завтра я і моя команда вже будемо повністю сконцентровані на наступному матчі чемпіонату".

Хокеїсти виграють на старті Меморіалу Шаркозі

Своєю чергою, збірна України з хокею в рамках турніру Меморіал Шаркозі провела контрольний матч проти збірної Угорщини. Гра стала першою для нового тренера команди Дмитра Христича.

Наша команда виграла на льоду суперника з рахунком 5:4. При цьому українська збірна по ходу зустрічі поступалася 0:2, 2:3 і 3:4, але відігратися зуміла лише наприкінці третього періоду, коли рахунок зрівняв Пересунько. Однак до овертайму справа не дійшла, оскільки вперше в матчі українці вийшли вперед завдяки шайбі Куцевича. Перші три шайби в цьому матчі у складі збірної України закинули Ворона (дубль) і Мережко.

Далі, у вихідні, збірна України зіграє проти команд Словенії та Італії.

Варто зазначити, що ця перемога цінна сама по собі. Попри те, що вона здобута в нічого не значущому товариському турнірі, психологічний ефект від перемоги для гравців збірної України буде колосальним. Адже команди Угорщини, Словенії та Італії виступають у другому за значущістю Дивізіоні 1А чемпіонату світу з хокею, в той час, як самі українці – у третьому 1В. Але ж перед новим тренером Христичем і командою загалом поставлено чітке завдання – повернутися в Дивізіон 1А.

І цими перемогами гравці ніби показують, що готові до повернення. І не тільки до повернення в Дивізіон 1А, а й до боротьби за місце в елітному топ-дивізіоні, де грають збірні Канади, США, Чехії, Швеції, Фінляндії...

Провал на старті відбору Євробаскету-2025

А ось жіноча збірна України з баскетболу катастрофічно погано розпочала відбірковий цикл чемпіонату Європи. Наша команда в четвер, 9 листопада, в Белграді зазнала нищівної поразки від збірної Сербії – 40:82. При цьому тільки в одній чверті підопічні Євгена Мурзіна набрали понад десять очок, у завершальній четвертій, коли долю матчу вже було вирішено.

Головний тренер команди Євген Мурзін прокоментував перший матч таким чином: "Програвши, отримали хороший досвід. Усі гравці були залучені в гру і це один із небагатьох плюсів, про які я можу сказати після цього матчу.

Сербія мала тотальну перевагу, перш за все, під щитами. Взагалі я б відзначив три компоненти, які вплинули на результат гри. По-перше, програний підбір під нашим щитом – сербки зробили 19 підбирань в атаці. Другим компонентом стали 27 втрат, напевно, майже половина з них була зроблена на нашому веденні або внаслідок ухваленого неправильного рішення під час передач. Третій компонент – реалізація наших триочкових кидків (16,7% за 30 спроб).

Були хороші моменти: виводили гравців на вільні кидки, був рух м'яча. Ми змогли перебудуватися після першої половини та жорсткіше зіграти в захисті: якщо за перші дві чверті ми пропустили 49 очок, то в другій половині – вже 33. Зараз нам потрібно зробити висновки, скоріше забути цю гру і безпосередньо готуватися до матчу з командою Португалії".

Номінально домашній матч другого туру відбору на Євробаскет-2025 Україна – Португалія відбудеться в неділю, 12 листопада, в Ризі в Олімпійському центрі. Початок гри о 18:00 за київським часом.