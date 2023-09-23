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Сьогодні, 10:00

"Чорноморець" розгромив "Олександрію" у гостьовому матчі Прем'єр-ліги

Категорія: Новини / Спорт

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Игра на александрийской арене "Ника" завершилась со счетом 1:5

В Александрии, на арене "Ника" завершился матч 8-го тура Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала на своем поле одесский "Черноморец".

Игра завершилась со счетом 1:5 в пользу гостей.

Матч с самого начала проходил при полном преимуществе гостей и уже на 11-й минуте Ермаков точным ударом открыл счет в игре. А до конца первого тайма преимущество одесситов стало подавляющим. На 18-й минуте второй гол забил  Штогрин, на 30-й Кузик сделал счет крупным, а уже в добавленное время, на 45+1 минуте Бойчук довел преимущество "Черноморца" до 4:0.

Во втором тайме игра немного успокоилась, а на 72-й минуте игрок "Александрии" Кравченко забил первый гол в составе хозяев поля, но спустя 5 минут, на 77-й, Хадида восстановил преимущество "Черноморца" в четыре гола - 1:5. 

После этой игры "Черноморец" набрал 15 очков и вышел на 2-е место в турнирной таблице. У "Александрии" на счету 8 баллов и 10-е место в таблице.




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