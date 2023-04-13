"Барселона" встановила рекорд Ла Ліги за кількістю сухих матчів за перші 27 турів

Так, каталонці розгромили “Ельче” (4:0). Цей матч став двадцятим без пропущених голів з боку “Барси”. У поточному сезоні підопічні Хаві у Ла Лізі забили 9 разів. Обидва ці показники є рекордними. Останній матч був проти “Жирони”, де команди вибороли нічию.

Наступний матч “Барселони” в Ла Лізі запланований на 16-те квітня проти “Хетафе”. Експерти не сумніваються в перемозі підопічних Хаві і популярна букмекерська контора FavoriteSport пропонує на такий результат коефіцієнт 1.57. Слід додати, що в цій БК можна робити ставки на більше ніж 20 видів спорту, а також тут є великий вибір позицій на спортивні події.

У "Барселони" 71 очко в 27 турах іспанської Ла Ліги - це один з найкращих результатів в історії цього турніру. Тож тепер команда Хаві продовжує лідирувати в чемпіонаті Іспанії після розгромної перемоги над "Ельче" (4:0).

Слід додати, що 71 очко в 27 іграх в Ла Лізі є другим найвищим результатом в історії ліги. Така ж статистика була у “Барселони” за сезон 2012/13 і у “Реала” за сезон 2011/12.

А ось "Реал" після 27 турів цього сезону розташувався на другому місці з 56 очками, маючи ще одну гру в запасі.

Незважаючи на скандали, які зараз оточують “Барсу”, у спортивній формі наразі їм рівних в Ла Лізі немає. Тож, зважаючи на такі обставини, наставник “Барселони” Хаві продовжить контракт із іспанським клубом. Інсайдер Фабріціо Романо розповів, що це лише питання часу.

За інформацією джерел, "блауграна" підготувала пропозицію щодо 43-річного фахівця. Але головний тренер все ж поки зосередився на виступах у цьому сезоні та виграші титулу Ла Ліги. Нагадаємо, поточна угода Хаві з "Барселоною" діє до 30 червня 2024 року.