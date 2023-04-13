Кіліан Мбаппе вирішив перейти в “Реал” у 2024 році

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе повідомив "Реалу", що приєднається до мадридського клубу, коли закінчиться термін його контракту. Угода француза та паризького клубу розрахована до 2024 року.





Наступний матч ПСЖ, де швидше за все можна буде побачити й Мбаппе, запланований на 15-те квітня. В Французькій Лізі-1 підопічні Гальтьє зустрінуться з “Лансом”. Різниця в турнірній таблиці цих клубів складає 6 очок, ПСЖ лідирує. Тому букмекери прогнозують знову впевнену перемогу “парижан”. Сапфірбет пропонує такі коефіцієнти на цей матч: перемога ПСЖ - 1.66, нічия - 4.08, успіх “Ланса” - 4.62. Робити ставки в цій конторі може тільки авторизований користувач. Тому спершу слід дізнатись, як проходить в Sapphirebet реєстрація.

Як повідомляють джерела, "Реал" готовий підписати 24-річного форварда, але тільки безкоштовно. Клуб не вестиме переговорів із ПСЖ.

На фоні можливого відходу Мбаппе з ПСЖ, з’явився новий скандал футболіста з французьким клубом. Так, нападник ПСЖ відреагував не дуже приємно на рекламний ролик клубу. Ролик призначений для власників абонементів на матчі клубу із закликом продовжити їх. У зйомках взяв участь лише Мбаппе.

За словами Мбаппе, його не проінформували про зміст інтерв'ю. Як розповів футболіст, для нього це було схоже на звичайне інтерв'ю для маркетингу. Кіліан заявив, що не згоден із публікацією цього відео. Ось чому він бореться за індивідуальні іміджеві права.

ПСЖ – великий клуб та велика родина, але це точно не “Кіліан Сен-Жермен”, написав Мбаппе.

ПСЖ вилучив ролик, яким був незадоволений Кіліан. Після критики з боку футболіста, ПСЖ обмежив доступ до відео. Тепер його можна відкрити тільки перейшовши за посиланням.

Після такої реакції зі сторони Мбаппе, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі заявив, що незадоволений ситуацією, що виникла. Він не хоче, щоб у клубі зростала напруженість, особливо щодо Мбаппе. Він збирається вжити певних заходів у зв'язку з публікацією цього відео. Президент навіть особисто зателефонував Кіліану, щоб обговорити ситуацію.