У перший день весни, 1 березня 2026 року о 18:00, в атмосферному залі Одеської кірхи Святого Павла відбудеться святковий концерт «ПРОБУДЖЕННЯ ВЕСНИ» — вечір вишуканої вокальної та органної музики, що наповнить серця світлом і натхненням.

У концерті беруть участь:

заслужена артистка України Наталія Ткачук (сопрано),

Михайло Газін (тенор),

Богдан Панченко (баритон),

Вероніка Струк (орган),

ведуча вечора — Ельвіра Паламарчук.

Програма поєднає велич органної класики та перлини світової оперної сцени.

Вечір відкриє урочистий Хорал і блискуча Токата з «Готичної сюїти» Леон Боельманн у виконанні Вероніки Струк. Продовжать програму яскраві сторінки з опери Шарль Гуно «Фауст» — каватіна Валентина (Богдан Панченко) та каватіна Фауста (Михайло Газін).

Прозвучить і чарівний Вальс Мюзетти з опери «Богема» Джакомо Пуччіні у виконанні Наталії Ткачук, а також дует Рудольфа та Марселя з цього ж твору.

Органну лінію вечора продовжить Соната ре мажор Вінченцо Петралі та витончений Лендлер Франц Шуберт.

Справжньою окрасою концерту стануть драматичні оперні дуети: Лючії та Генріха з опери Гаетано Доніцетті «Лючія ді Ламмермур», Джильди та Герцога з «Ріголетто» Джузеппе Верді.

Фінальним акордом прозвучить блискуче тріо Розалінди, Генріха та Фалька з оперети «Летюча миша» Йоганн Штраус II — музика, що символізує радість, легкість і справжнє весняне оновлення.

«ПРОБУДЖЕННЯ ВЕСНИ» — це вечір краси, натхнення і великої музики, який стане чудовим початком нового сезону. Запрошуємо одеситів та гостей міста розділити це свято мистецтва у стінах історичної кірхи.