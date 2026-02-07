Каміль Сен-Санс та сучасники: вечір органної та вокальної музики в Одеській кірсі

У неділю, 8 лютого 2026 року о 18:00, під величними склепіннями Одеської кірхи Святого Павла відбудеться концерт органної та вокальної музики «Каміль Сен-Санс та сучасники», який об’єднає твори видатного французького композитора та його видатних сучасників.

Головною виконавицею вечора стане органістка Вероніка Струк, яка представить як сольні органні композиції, зокрема «Фантазію для органу» та фрагменти зі знаменитого «Карнавалу тварин», так і виступить у складі ансамблю.

У концерті також візьмуть участь провідні солісти: Анна Богач (сопрано), Марія Березовська (мецо-сопрано), Марина Годулян (контральто), Михайло Газін (тенор) та Василь Добровольський (баритон). У їх виконанні прозвучать арії, ансамблі та духовні твори Камілля Сен-Санса, зокрема фрагменти з його «Різдвяної ораторії» та опери «Самсон і Даліла», а також перлини французької вокальної класики — твори Жуля Массне, Габріеля Форе та Райнальдо Аана.

Завершенням вечора стане величний квінтет із «Різдвяної ораторії», який об’єднає всіх виконавців у спільному музичному дійстві.

Ведуча концерту — Крістіна Шумєєва.

Концерт обіцяє стати справжнім святом високого мистецтва та подарувати слухачам можливість доторкнутися до витонченого світу французької музичної класики.

Початок концерту — о 18:00.

Місце проведення — Одеська кірха Святого Павла. Одеса Новосельского, 68.