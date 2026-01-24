В Одеській кірсі МУЗИКА Ф. ШУБЕРТА, В.-А. МОЦАРТА І НЕ ТІЛЬКИ

Запрошуємо на вечір камерної та органної музики, де прозвучать шедеври віденського класицизму та романтизму, оперні сцени й яскраві інструментальні композиції.

