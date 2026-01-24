В Одеській кірсі МУЗИКА Ф. ШУБЕРТА, В.-А. МОЦАРТА І НЕ ТІЛЬКИ

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
1 лютого 2026 року | неділя | 18:00
Запрошуємо на вечір камерної та органної музики, де прозвучать шедеври віденського класицизму та романтизму, оперні сцени й яскраві інструментальні композиції.
Учасники концерту:
- Вероніка Струк — орган
- Юлія Терещук — сопрано, заслужена артистка України
- Василь Добровольський — баритон
- Леонід Попов — кларнет
- Ельвіра Паламарчук — ведуча концерту
Програма концерту
- В.-А. Моцарт
Фантазія ре мінор — Вероніка Струк (орган)
- В.-А. Моцарт
Уривки з опери «Дон Жуан»:
– Арія Лепорелло «Madamina» — Василь Добровольський
– Арія Донни Анни «Non mi dir, bell’idol mio» — Юлія Терещук
– Серенада Дон Жуана — Василь Добровольський
– Дуеттіно Церліни та Дон Жуана — Юлія Терещук, Василь Добровольський
- В.-А. Моцарт
Анданте з Концерту для кларнета — Леонід Попов
- Ф. Шуберт
Лендлер — Вероніка Струк (орган)
- Ф. Шуберт
Фуга ля мінор — Вероніка Струк (орган)
- Ф. Шуберт
Пастух на скелі — солісти: Юлія Терещук (сопрано), Леонід Попов (кларнет)
- Фелікс Нововейський
Пастух на холмі Вавель під Краковом
(Фантазія польська, ор. 9) — Вероніка Струк (орган)
- Коннор Лихарц
Токката — Вероніка Струк (орган)
✨ Вишукана музика, сильні голоси та величний орган створять атмосферу глибокого мистецького переживання.
Початок о 18:00. Чекаємо на вас за адресою ул. Новосельского, 68 (Novoselskogo str., 68), Odessa, Ukraine, 65023