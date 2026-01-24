 
Информация к новости
0
Сьогодні, 18:00

В Одеській кірсі МУЗИКА Ф. ШУБЕРТА, В.-А. МОЦАРТА І НЕ ТІЛЬКИ

Категория: Новини / Перша шпальта

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


1 лютого 2026 року | неділя | 18:00

Запрошуємо на вечір камерної та органної музики, де прозвучать шедеври віденського класицизму та романтизму, оперні сцени й яскраві інструментальні композиції.

Учасники концерту:

  • Вероніка Струк — орган
  • Юлія Терещук — сопрано, заслужена артистка України
  • Василь Добровольський — баритон
  • Леонід Попов — кларнет
  • Ельвіра Паламарчук — ведуча концерту

Програма концерту

  1. В.-А. Моцарт
    Фантазія ре мінор — Вероніка Струк (орган)
  2. В.-А. Моцарт
     Уривки з опери «Дон Жуан»:
     – Арія Лепорелло «Madamina» — Василь Добровольський
     – Арія Донни Анни «Non mi dir, bell’idol mio» — Юлія Терещук
     – Серенада Дон Жуана — Василь Добровольський
     – Дуеттіно Церліни та Дон Жуана — Юлія Терещук, Василь Добровольський
  3. В.-А. Моцарт
    Анданте з Концерту для кларнета — Леонід Попов
  4. Ф. Шуберт
    Лендлер — Вероніка Струк (орган)
  5. Ф. Шуберт
    Фуга ля мінор — Вероніка Струк (орган)
  6. Ф. Шуберт
    Пастух на скелі — солісти: Юлія Терещук (сопрано), Леонід Попов (кларнет)
  7. Фелікс Нововейський
    Пастух на холмі Вавель під Краковом
     (Фантазія польська, ор. 9) — Вероніка Струк (орган)
  8. Коннор Лихарц
    Токката — Вероніка Струк (орган)

✨ Вишукана музика, сильні голоси та величний орган створять атмосферу глибокого мистецького переживання.

Початок о 18:00. Чекаємо на вас за адресою ул. Новосельского, 68 (Novoselskogo str., 68), Odessa, Ukraine, 65023 

 




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 