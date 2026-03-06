Пробудження весни у музиці: у Одеській кірсі відбувся натхненний концерт камерної музики

Перший день весни в Одесі цього року видався особливим. Ласкаве сонце, м’яка відлига та по-справжньому весняна погода ніби самі підказували: настав час оновлення, світла і гармонії. Саме таку атмосферу подарував одеситам концерт камерної музики «Пробудження весни», що відбувся 1 березня у старовинній Одеській кірсі — Соборі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України.

Цей вечір став справжнім святом музики, витонченого мистецтва та людських емоцій. Велична акустика храму наповнилася чарівними звуками класики, які створили атмосферу духовного піднесення та справжнього естетичного задоволення.

Перед глядачами виступили талановиті та добре знані виконавці: заслужена артистка України Наталія Ткачук (сопрано), Михайло Газін (тенор), Богдан Панченко (баритон) та Вероніка Струк (орган). Вела концерт елегантна та натхненна Ельвіра Паламарчук, яка майстерно знайомила слухачів із творами та композиторами, допомагаючи глибше відчути зміст кожного музичного номера.

Вечір відкрила органістка Вероніка Струк величним твором французького композитора Леона Боельманна — хоралом і токатою з «Готичної сюїти». Потужне звучання органу наповнило храм урочистістю і створило особливий настрій, який одразу захопив слухачів.

Справжньою окрасою програми стали арії та дуети зі світової оперної класики. Глибокий і виразний баритон Богдана Панченка прозвучав у каватині Валентина з опери Шарля Гуно «Фауст», а тенор Михайла Газіна зворушливо виконав каватину Фауста.

Неперевершена Наталія Ткачук подарувала публіці блискуче виконання знаменитого вальсу Мюзетти з опери Джакомо Пуччіні «Богема» — яскравого, легкого й граційного, мов сама весна.

Дуже тепло глядачі зустріли і дует Рудольфа та Марселя з «Богеми» у виконанні Михайла Газіна та Богдана Панченка. У цьому номері чудово поєдналися вокальна майстерність і щирість емоцій.

Органна музика знову прозвучала у сонаті Ре мажор В. Петралі, а також у витонченому «Лендлері» Франца Шуберта, що додали концерту особливої ліричної глибини.

Яскравими драматичними фарбами зазвучав дует Лючії та Генріха з опери Гаетано Доніцетті «Лючія ді Ламмермур» у виконанні Наталії Ткачук та Богдана Панченка, а справжнім вибухом емоцій став дует Джильди та Герцога з опери Джузеппе Верді «Ріголетто», який виконали Наталія Ткачук і Михайло Газін.

Фінальним акордом цього чудового музичного вечора стало тріо Розалінди, Генріха та Фалька з оперети Йоганна Штрауса «Летюча миша», у виконанні всіх трьох солістів. Легкість, гумор і блискуча вокальна майстерність артистів викликали щирі усмішки та бурхливі оплески публіки.

Концерт «Пробудження весни» став не просто музичною подією, а справжнім святом душі. Він подарував слухачам світло, натхнення і відчуття того, що весна приходить не лише у природу, а й у серця людей.

У цей вечір старовинна одеська кірха знову довела: музика здатна об’єднувати, надихати і дарувати надію. А для численних слухачів концерт став справжнім символом початку нової, світлої весни.