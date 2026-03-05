В Украине стремительно растут цены на топливо. Всего за один день автозаправочные станции повысили стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза на 1–3 гривны за литр. В итоге за январь–февраль общее подорожание топлива достигло рекордных 10 гривен за литр: если в начале года бензин стоил в среднем около 60 гривен, то сейчас цена приблизилась к отметке 70.

Представители топливного рынка объясняют резкое повышение геополитической напряжённостью и войной в Иране, которая повлияла на мировые цены на нефть. Однако эксперты отмечают: значительная часть топлива, которое сегодня продаётся на украинских АЗС, была закуплена ранее — по более низким ценам. Поэтому столь стремительный рост стоимости выглядит как попытка заработать на ожиданиях будущего подорожания.

По принципу «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня» украинские автозаправочные сети решили не ждать новых поставок топлива и повысили цены на уже имеющиеся запасы. В результате потребители фактически платят дороже за топливо, закупленное ещё по старым ценам.

Подорожание коснулось практически всех крупных операторов рынка. Так, сети OKKO и WOG повысили цены на бензин и дизель сразу на 2 гривны за литр. Автогаз подорожал примерно на 1 гривну и впервые преодолел психологическую отметку в 40 гривен за литр.

Ещё более резкое повышение произошло в сети UPG, где цена бензина выросла сразу на 3 гривны. К повышению также присоединились другие крупные трейдеры — Ukrnafta, БРСМ-Нафта, AMIC, SOCAR и KLO. В большинстве из них топливо подорожало до 2 гривен за литр.

В целом с 18 февраля, на фоне эскалации на Ближнем Востоке и скачка мировых цен на нефть, стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС выросла уже примерно на 5 гривен за литр.

При этом специалисты напоминают: подобные резкие скачки могли бы быть сглажены. Именно для этого в 2023 году был принят закон о стратегических резервах нефтепродуктов, предусматривающий создание запасов бензина и дизельного топлива для стабилизации рынка в кризисные периоды. Однако сегодня, по словам экспертов, правительство фактически не требует от трейдеров полноценного выполнения этих норм.

Среди тех, кто активно поддерживал создание топливных резервов и подчёркивал их важность для защиты потребителей от ценовых скачков, был народный депутат, глава депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко. Ранее он много лет работал на украинских нефтеперерабатывающих предприятиях, занимал пост министра энергетики и возглавлял НАК «Нафтогаз Украины».

По мнению ряда аналитиков, нынешняя ситуация может стать опасным прецедентом. Если государство не проверит реальные причины роста цен на топливо и не отреагирует на возможные спекуляции, то даже после снижения мировых цен на нефть украинские АЗС могут не спешить возвращать стоимость топлива к прежним уровням.

В таком случае за колебания рынка снова заплатят потребители — украинские автомобилисты, бизнес и экономика страны в целом.