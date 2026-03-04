 
Економіка ЄС без останнього витримає місяць війни в Ірані

Экономика ЕС одна из самых уязвимых в контексте роста цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке. Длительная война поставит крест и на росте ВВП Евросоюза, и на, казалось бы, достигнутой низкой инфляции у 2%.

Модель Bloomberg предсказывает, что “нефть по $80” отнимет у роста ВВП 0,2 п.п и прибавит к инфляции 0,3 п.п., “нефть по $100” — 0,6 п.п и 0,9 п.п. соответственно.

Morgan Stanley считает, что устойчивое подорожание барреля на $10 разгоняет цены в еврозоне на 0,4 п.п. и опускает рост ВВП на 0,15 п.п.

Сейчас ЕЦБ прогнозирует рост в 2016 году на уровне 1,2%. После начала нового кризиса вокруг Ирана трейдеры стали закладывать 25%-ную вероятность нового повышения ключевой ставки на 0,25 п.п. до конца года.

Но пока что клиенты считают происходящее на рынках шоком волатильности, а не предложения, говорит инвестстратег BlackRock EMEA Карим Шедид: “говоря в общем, причин для инфляционного шока еще нет”.


